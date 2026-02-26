El plazo para solicitar las ayudas 'Tan Cerca 2026' permanecerá abierto hasta el 25 de marzo

LOGROÑO 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Profesionales, empresas y entidades del sector cultural y creativo con sede social en Logroño, Santander o Bilbao, podrán optar a las ayudas 'Tan Cerca 2026', un programa abierto hasta el 25 de marzo con el propósito, un año más, de estrechar lazos entre estas tres urbes e incorporar a su programación iniciativas que nazcan del trabajo conjunto de sus agentes culturales.

Como en ediciones anteriores, esta bolsa de ayudas cuenta con 90.000 euros, aportados a partes iguales por las tres instituciones que financian e impulsan el programa: la Unidad de Cultura del Ayuntamiento de Logroño, el Área de Cultura y Gobernanza del Ayuntamiento de Bilbao, la Fundación Santander Creativa (FSC).

Cada una, aportará un total de 30.000 euros a repartir entre los seis proyectos elegidos que contarán con un presupuesto total de 15.000 euros.

TRES CIUDADES

No se han introducido cambios importantes en las bases de la convocatoria, pero, es importante destacar la obligatoriedad de que las iniciativas presentadas sean fruto del trabajo conjunto y colaborativo de agentes culturales procedentes de las tres ciudades y que las actividades que propongan se celebren, también, en las tres urbes.

De hecho, la ausencia de socio en una o dos de las ciudades del programa y la no existencia de sede social o domicilio fiscal en todas y cada una de ellas, hará que la solicitud sea, directamente, desestimada.

¿Dónde envío la propuesta?. Los agentes culturales interesados podrán presentar un único proyecto, cuya documentación requerida tendrá que ser enviada al siguiente correo: info@santandercreativa.com

Tanto las bases de la convocatoria como los distintos anexos necesarios se pueden descargar en el siguiente enlace: https://www.santandercreativa.com/tan-cerca antes del miércoles 25 de marzo.

¿Qué se valorará?. Los proyectos, que podrán estar redactados en castellano o euskera, serán valorados por una comisión formada por representantes de las entidades que integran 'Tan Cerca 2026': es decir, profesionales de los ayuntamientos de Logroño y Bilbao y de la FSC.

Además de comprobar que las propuestas cumplan los requisitos y fundamentos recogidos en la convocatoria actual, esta comisión evaluará indicadores como la calidad, el interés, la viabilidad y la innovación.

También, la generación de redes de trabajo entre profesionales de las tres ciudades o el número de ciudadanos y ciudadanas a los alcanzarán las actividades a desarrollar.