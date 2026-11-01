El Pleno para debatir las enmiendas a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos de 2027 se celebra este miércoles

Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento regional debatirá el próximo miércoles, 4 de noviembre, las enmiendas a la totalidad presentadas a los Proyectos de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y de Medidas Fiscales y Administrativas para el próximo ejercicio 2027, tal y como se ha acordado esta mañana en la sesión celebrada por la Mesa de la Cámara, una vez oído el parecer de la Junta de Portavoces.

El debate de cada uno de los proyectos se llevará a cabo de forma separada y, en los dos casos, la primera intervención podría correr a cargo del consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Avance Digital y Portavocía, Alfonso Domínguez, para explicar cada uno de ellos.

En primer lugar, se debatirá el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Se concederá un turno para cada uno de los tres grupos de la oposición que han presentado enmienda de totalidad. Asimismo, habrá un turno en contra para cada una de las enmiendas.

El debate de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas seguirá el mismo esquema, ya que igualmente se han presentado enmiendas a la totalidad por parte de los tres grupos de la oposición.

PROPUESTA DE MAGISTRADO AL TC

De forma previa al debate de totalidad de sendos proyectos de ley, el orden del día de la sesión dará comienzo con el siguiente punto: 'Propuesta de designación de dos magistrados del Tribunal Constitucional por las asambleas legislativas'.