El pleno de Logroño recuerda a Tomás Santos con un minuto de silencio por un alcalde "cercano" y "querido por todos"

El pleno de Logroño recuerda Tomás Santos con un minuto de silencio por un alcalde "cercano" y "querido por todos" - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Logroño, en sesión extraordinaria este lunes, ha recordado al exalcalde Tomás Santos, fallecido la pasada semana, con un minuto de silencio dedicado a un primer edil "cercano" y "querido por todos".

Así lo ha dicho al inicio de la sesión -dedicada al debate y aprobación de las Ordenanzas Fiscales para el ejercicio 2027- la presidenta del pleno, Leonor González, quien, en unas sentidas palabras, ha señalado que "la noticia de su fallecimiento nos sorprendió la semana pasada", provocando "un sentimiento enorme de pérdida".

Ha recordado que Tomás Santos, regidor municipal enre 2007 y 2011, fue un alcalde "cercano, amigo de los vecinos y querido por todos, una persona entrañable", de la que ha querido apuntar "frases suyas que nos han dejado huella".

Por eso, ha citado algunas, como 'Yo soy de Logroño, soy hijo del 'Orejes', y nacido en la calle Mayor', o, en el acto de recepción de la Medalla de la Ciudad, quiso dar las gracias "a mis padres", "a mis maestros", "al deporte", "a mis compañeros de la lucha sindical", a "todas las Corporaciones" y "a Logroño, por permitirme el privilegio de ser su alcalde".

Como ha proseguido la presidenta del pleno, Tomás Santos "cumplió con sus obligaciones como alcalde de forma eficiente, sin perder las formas, con tono conciliador, decdicación y compromiso".

Tras ello, Leonor González ha finalizado enviando "nuestras condolencias más sinceras" y "un cariñoso abrazo" a la familia y amigos del exalcalde, para guardar acto seguido el minuto de silencio con todo el salón de plenos en pie.