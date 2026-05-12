Plus Ultra de Logroño celebra esta semana su fiesta solidaria en beneficio de VencELA Rioja

LOGROÑO 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Educación de Personas Adultas, CEPA Plus Ultra de Logroño, conmemora esta semana la décimo sexta edición de su jornada solidaria, organizada este año en beneficio a VencELA Rioja.

Bajo el nombre 'Solidarios 2026', este evento, tal y como ha informado la organización, se desarrolla alredededor del "encuentro, inclusión y compromiso social".

Se celebra, ha destacado, gracias a la unión del profesorado y alumnado de este centro intergeneracional de formación, que imparte enseñanzas iniciales, FP, ESO o español para extranjeros.

Este año la entidad seleccionada ha sido VencELA Rioja, que se fundó en octubre de 2022 con el objetivo de crear una red de apoyo social para afectados y familiares de enfermos de ELA en La Rioja.

Según aseguran desde CEPA Plus Ultra "hay que poner el foco en una causa que necesita visibilidad, respaldo y acción conjunta".

Entre las actividades organizadas destaca el mercadillo solidario de libros, que se desarrolla desde el pasado lunes, 11 de mayo, hasta el jueves 14 de mayo.

Además, el propio jueves 14 de mayo, desde las 10,00 hasta las 20,00 horas, se celebrará una jornada benéfica con diferentes actividades para todos los públicos como talleres de plantas, papiroflexia, actuaciones musicales y una degustación de pinchos solidarios.

El CEPA Plus Ultra acoge actualmente a cerca de 1.600 estudiantes de sesenta nacionalidades que estudian diferentes opciones de su amplia oferta académica.

Un programa que ha ido evolucionando desde su apertura en el curso 1974-75 para adaptarse a las necesidades formativas de los diferentes tiempos.

VencELA Rioja es un colectivo que se fundó en octubre de 2022 con el objetivo de crear una red de apoyo social para afectados y familiares ya que hasta ese momento La Rioja era la única comunidad en España que no contaba con una entidad de enfermos de ELA.

En la actualidad se centra en ofrecer orientación y asesoramiento en trámites, mejorar y apoyar la calidad de vida de los pacientes y sus familiares y visibilizar la enfermedad.

La esclerosis lateral amiotrófica (conocida como ELA) es una enfermedad del sistema nervioso central que se caracteriza por una degeneración progresiva de las neuronas motoras.

La principal consecuencia es un debilitamiento progresivo muscular que avanza hasta la parálisis total, extendiéndose de unas zonas del cuerpo a otras.

Se trata de una enfermedad que, a día de hoy, no tiene tratamiento ni cura. Las principales amenazas se producen sobre la autonomía de movimientos, la comunicación oral, la deglución de alimentos y la respiración, aunque se mantienen intactos los sentidos, el intelecto y los músculos de los ojos.

Como consecuencia, a medida que la enfermedad avanza, el paciente necesita cada vez más ayuda para realizar las actividades de su vida cotidiana.

Aunque es cierto que la evolución es diferente en cada paciente, la esperanza de vida desde que aparecen los primeros síntomas es solamente de 3 a 5 años.