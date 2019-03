Podemos explica la falta de Primarias en que el proceso aún está "judicializado"

Publicado 19/03/2019 13:13:34 CET

LOGROÑO, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La número uno de Podemos La Rioja al Parlamento regional, y cabeza de lista de la coalición Unidas Podemos-IU-Equo, Raquel Romero, ha explicado hoy la falta de Primarias en la formación morada en que el proceso aún está "judicializado".

Romero ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que Podemos estatal ha recurrido la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número seis que dio la razón a Germán Cantabrana, al que su partido excluyó del proceso por incumplir los requisitos; algo ante lo que el juez consideró que se había vulnerado "el derecho fundamental del a la participación política".

"Podemos no está de acuerdo con esa sentencia y, por eso, lo ha recurrido", ha explicado al tiempo que ha indicado que el hecho de que el proceso judicial aún esté abierto imposibilita la realización de unas Primarias.

Ha indicado que, más allá de que diese tiempo o no a unas primarias, "hay un proceso judicial en marcha". "No sabemos cuando se puede terminar el proceso, y nuestro mandato es presentarnos a una elecciones", ha afirmado.

Dado lo que estaba "en juego", porque el partido se "abocaba" a que llegase el momento de presentar candidaturas "sin listas", Podemos, ha relatado, decidió elegir los candidatos de forma interna.

"Lo que pasa es que la sentencia no es firme, es de primera instancia, y está recurrida", ha indicado añadiendo que aun se puede recurrir al Tribunal Superior de Justicia y al Supremo "incluso al Constitucional". En cualquier caso, ha recriminado que "el proceso judicial" iniciado por Cantabrana "no ha beneficiado a nadie".

"Es doloroso, a mi me duele, no quería que fuese así, pero hay que mirar hacia adelante, hemos pasado una etapa que no debería haber sucedido, y la militancia está más cansada de lo que ha pasado que de que haya una lista y va a estar muy contenta de poder votar una lista de Podemos al Parlamento de La Rioja", ha indicado.