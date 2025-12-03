Podemos-IU registra 222 enmiendas a los Presupuestos y 15 a las Medidas Fiscales para "impulsar" los servicios públicos

La diputada de IU, Henar Moreno, en un pleno parlamentario - IU

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Podemos-Izquierda Unida ha registrado 222 enmiendas a la Ley de Presupuestos, y quince a la Ley de Medidas Fiscales, que supondrían "mover" 157 millones de euros "en la línea de impulsar los servicios públicos y la defensa de la gestión pública" de los mismos.

Momentos después de registrar las enmiendas, la portavoz del Grupo Podemos-IU, Henar Moreno, en declaraciones a los medios de comunicación, ha pedido a los diputados del Partido Popular, en mayoría absoluta en el Parlamento, que "salgan a la calle y escuchen a la gente sus problemas".

Y es que, a su juicio, los presupuestos de la comunidad deben dar solución a los problemas de los ciudadanos y los que ha presentado el Gobierno de La Rioja "no sirven para eso". Para intentar solucionarlo, ha relatado, Podemos-IU ha registrado enmiendas que, en primer lugar, "eliminan todo lo que tiene que ver con esas privatizaciones que no están justificadas ni auditadas".

Por contra, incluye, ha indicado, una apuesta por los servicios públicos de sanidad, educación y servicios sociales, incluyendo nuevas infraestructuras. Moreno se ha preguntado "cuántos años llevamos esperando al Centro de Formación Profesional Integrado de Calahorra", así como "tantas y tantas inversiones que son necesarias".

Para el centro Marqués de Vallejo, por ejemplo, han incluído una enmienda para aumentar los 500.000 euros previstos en los presupuestos a cinco millones que supongan, además de dar una respuesta al centro actual, construir otro "u otros".

"Vemos las enmiendas y son muchas repetidas del año pasado y es que la inacción del Gobierno de La Rioja en el impulso a nuestros servicios públicos es evidente", ha dicho.

Las enmiendas de Podemos-IU, ha relatado, no olvidan "el derecho a los cuidados, a los servicios sociales, a la atención, a la dependencia, a la discapacidad".

También, "el impulso a la industria" pero, esto último, ha afirmado, "en torno a un crecimiento equilibrado que garantice que no todo se soporta sobre la sobreexplotación de las personas trabajadoras de nuestra comunidad autónoma".

La Ley de Presupuestos, ha indicado, "es la ley más importante de nuestra comunidad autónoma" y "debe ser aquella que regule cuál es la política económica en el siguiente ejercicio".

Por tanto, "lo que debiera hacer el Gobierno de la Rioja es sentarse a hablar, a escuchar, ya no a los grupos políticos que estamos en el Parlamento, sino especialmente a los ciudadanos y ciudadanas".