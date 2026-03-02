La poesía sube al escenario y el público decide: vuelve el Poetry Slam a Logroño este 5 de marzo - POETRY SLAM

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Logroño volverá a convertirse en ring poético el próximo jueves 5 de marzo con una nueva velada de Poetry Slam. A partir de las 20,30 horas, la Sala Fundición acogerá una noche donde la palabra es acción, el cuerpo es lenguaje y el público tiene la última palabra.

El Poetry Slam es una de las manifestaciones culturales contemporáneas con mayor crecimiento en España: poesía oral, textos propios, tres minutos por actuación y sin artificios. Solo voz, cuerpo y verdad.

Cinco personas del público puntúan cada intervención, se eliminan la nota más alta y la más baja, y las tres restantes deciden quién pasa de ronda. La poesía, aquí, no se lee: se juega, se escucha y se vive.

Una liga poética rumbo al Campeonato Nacional La velada del 5 de marzo forma parte de la liga de Poetry Slam Logroño, cuyo recorrido culminará en la gran final de temporada del 18 de junio.

La persona ganadora de esa final representará a Logroño en el Campeonato Nacional Poetry Slam España, que este año se celebrará en Cartagena y reunirá a las voces más destacadas del circuito estatal.

Hasta el momento ya están clasificados Elías López "Timi", Yoel Saldaña, Ventura Ruiz, Raquel Villar, Arantza Moreno y Mikel Sanz Tirapu "El sexto hombre". Aún quedan por disputarse cuatro veladas clave en primavera.

DIEZ VOCES EN ESCENA.

En esta cita competirán: Nai Salinas, Ainhoa, Minina, Coleva, Ícaro, Poe, Nora Cots, Jorge, Lu y Pajarillo cuatrovientos, en una noche que promete diversidad de registros, estilos y miradas.

La velada contará además con la participación especial de Almudena Vidorreta, una de las voces más destacadas de la poesía contemporánea española.

Nacida en Zaragoza en 1986, Vidorreta es autora de una reconocida obra poética publicada en editoriales como La Bella Varsovia y Olifante, además de investigadora en literatura hispánica y latinoamericana.

Doctora por la Universidad de Zaragoza y la Universidad de la Ciudad de Nueva York, ha desarrollado su trabajo académico entre Estados Unidos y España y cuenta con premios internacionales de ensayo.

Actualmente forma parte del programa de atracción de talento investigador de la Comunidad de Madrid en la UNED. Su presencia refuerza el carácter del Poetry Slam como espacio de cruce entre creación, pensamiento y escena.

Poetry Slam Logroño se celebra de forma regular desde 2021 y forma parte de un circuito estatal activo desde 2011 que hoy cuenta con 35 sedes en todo el país.

Se trata de una plataforma real de proyección para poetas locales y un proyecto cultural con público fiel y crecimiento sostenido, que ha consolidado su lugar en la agenda cultural riojana.