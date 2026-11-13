La Policía alerta sobre los riesgos del child grooming y ofrece consejos para proteger a los menores en la red

La Policía alerta sobre los riesgos del child grooming - POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional advierte sobre los riesgos del denominado child grooming, una práctica mediante la cual una persona adulta contacta con un menor a través de Internet, con la finalidad de establecer un contacto de carácter sexual.

Los autores pueden utilizar perfiles falsos, hacerse pasar por personas de edades similares a las de sus víctimas o mostrar intereses comunes para establecer una relación de confianza.

Una vez conseguido este acercamiento, pueden solicitar fotografías íntimas, mantener conversaciones de contenido sexual o intentar concertar encuentros presenciales.

En determinadas ocasiones, estas situaciones derivan en amenazas o chantajes, especialmente cuando el autor consigue imágenes comprometidas y amenaza con difundirlas para obtener más contenido o conseguir que el menor acceda a sus exigencias.

LA PREVENCIÓN COMIENZA EN EL ENTORNO FAMILIAR

La Policía Nacional recuerda la importancia de fomentar una comunicación abierta entre padres, educadores y menores, de manera que estos últimos puedan expresar cualquier situación incómoda o sospechosa sin temor a ser castigados.

Asimismo, recomienda adoptar una serie de medidas preventivas:

Proteger la privacidad: evitar compartir información personal, ubicación, centro educativo o imágenes íntimas.

Desconfiar de desconocidos: no aceptar solicitudes de amistad de personas cuya identidad no pueda verificarse.

Identificar señales de alerta: prestar atención a quienes solicitan mantener conversaciones secretas, envían mensajes sexuales o insisten en intercambiar fotografías.

Fomentar la confianza: explicar a los menores que pueden pedir ayuda ante cualquier situación que les haga sentir incómodos.

Actuar ante posibles delitos: conservar las conversaciones y pruebas, evitar continuar el contacto y comunicar los hechos a la Policía Nacional.

LA IMPORTANCIA DE DENUNCIAR

Ante una posible situación de child grooming, resulta fundamental actuar con rapidez.

La Policía Nacional recuerda que los menores no deben afrontar solos estas situaciones y que la intervención de sus familiares, responsables educativos y agentes policiales, puede resultar decisiva para detener estas conductas y evitar nuevas víctimas.

Policía Nacional insiste en que la educación digital, la supervisión adecuada y la confianza familiar constituyen herramientas esenciales para proteger a los menores.

Detrás de cada pantalla no siempre se encuentra quien dice ser, y una conversación aparentemente inofensiva puede esconder una conducta delictiva.