La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 51 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

LOGROÑO, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 51 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (15), por consumo de alcohol en la calle (10), por vociferar y causar molestias en la vía pública (7), por ruidos en domicilios (8), por pintadas vandálicas (1) y por otros actos que producen suciedad o daños (2).

Asimismo, se formularon cinco denuncias a establecimientos de hostelería por diversas infracciones a la ordenanza de terrazas, así como otras tres por colocar mamparas de terraza de forma no autorizada. Además de estas 51 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 7 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Y a ello hay que añadir 28 denuncias más en materia de seguridad vial (20 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).