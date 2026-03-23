La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 60 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Un policía local - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

LOGROÑO, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 60 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (30), por consumo de alcohol en la calle (8), por causar molestias o vociferar en la vía pública (10) y por ruidos en domicilios (4).

También se interpuso una denuncia a un establecimiento por superar los límites de ruido permitidos, otra por exhibicionismo, 3 por grafitis y otras 3 por actos que producen suciedad.

Además de estas 60 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon 9 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

A esto hay que añadir 19 denuncias más en materia de seguridad vial, 3 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal (VMP).