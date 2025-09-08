Policía Local interpuso el pasado fin de semana 83 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas en Logroño

Archivo - Un coche de la Policía Local de Logroño - Alberto Ruiz - Europa Press - Archivo

El mayor número de las denuncias, 41, fueron por orinar en la vía pública

LOGROÑO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 83 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. El mayor número de las denuncias, 41, fueron por orinar en la vía pública.

El resto corresponden a consumir alcohol en la calle (28), vociferar y causar molestias en la vía pública (7), realizar actos incívicos que producen suciedad (5) y generar ruido en domicilios (1).

También se formuló una denuncia a un establecimiento hostelero por no respetar el horario estipulado para este espacio.

Además de estas 83 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 23 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (tenencia y consumo de estupefacientes y falta de respeto a la autoridad, principalmente).

Y a ello hay que añadir 27 denuncias más en materia de seguridad vial (12 derivadas de controles de alcoholemia, 8 denuncias a usuarios de patinetes eléctricos, 4 por circular con la ITV caducada y 3 por conducir bajo los efectos de las drogas).