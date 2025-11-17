La Policía Local interpuso el pasado fin de semana 91 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

LOGROÑO, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 91 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales. Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (46), por consumo de alcohol en la calle (20), por vociferar y generar molestias en la vía pública (9), por ruidos en domicilios (7), por la realización de pintadas vandálicas (1) y por actividad en la vía pública sin la preceptiva licencia (1).

También se formularon 3 denuncias a establecimientos hosteleros por permitir sacar bebidas al exterior, 1 por ejercer la actividad con las puertas abiertas, 1 por exceso de ruidos, 1 por ejercer la actividad de hostelería fuera del horario permitido y 1 por mantener la terraza fuera del horario permitido.

Además de estas 91 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 9 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (por tenencia y consumo de estupefacientes, por negativa a identificarse y por faltas de respeto o desobediencia a agentes de la autoridad). Y a ello hay que añadir 12 denuncias más en materia de seguridad vial (8 por el uso incorrecto de vehículos de movilidad personal, 3 derivadas de controles de alcoholemia y1 por conducción temeraria).