La Policía Local de Logroño colabora con la nueva campaña de control de velocidad de la DGT

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LOGROÑO, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño colabora con la Dirección General de Tráfico (DGT) en la campaña de control de velocidad en la conducción que se está desarrollando desde el pasado lunes, 13 de abril, y que durará hasta el domingo, 19 de abril.

La campaña, ha señalado el Ayuntamiento de Logroño, pretende incrementar la seguridad vial de acuerdo con las recomendaciones de las organizaciones internacionales y europeas.

Tal y como han detallado fuentes municipales, se continuará con el control de los puntos más peligrosos de la ciudad por el número de accidentes o de incumplimiento de las normas.

Se incluirán nuevos lugares de supervisión en los que se haya detectado siniestralidad y, también, atendiendo a quejas ciudadanas motivadas por el exceso de velocidad en la circulación.

Para realizar la campaña, Policía Local de Logroño cuenta con un radar tecnología Láser con capacidad de captación a larga distancia, "muy útil para su utilización con seguridad en lugares donde no se pueden utilizar otros cinemómetros de uso tradicional, como puede ser en las autovías de Circunvalación de la ciudad, tanto la LO-20, como la A-13".

Desde el Cuerpo de la Policía Local de Logroño se recuerda que en el límite de velocidad en las calles que cuentan con plataforma única de calzada y acera es de 20 km/h; y en las vías con un solo carril de circulación por sentido, de 30 km/h.

En las calles con dos carriles de circulación en un mismo sentido se debe atender a la señalización vertical u horizontal, estando limitado de forma general el carril derecho a 30 km/h, y el izquierdo a 40 km/h; mientras que en autovía con trazado urbano (LO-20 y A-13), el límite máximo es de 80 km/h y el mínimo es de 60 km/h, salvo que las condiciones del tráfico y la seguridad obligue a circular con una velocidad inferior.

Las cuantías de las denuncias motivadas por circular con exceso de velocidad en el casco urbano oscilan entre los 100 y los 600 euros y, además, pueden acompañadas de la retirada de hasta seis puntos del permiso de conducir.

Además, si se excede la velocidad máxima autorizada en más de 60 Km/h se estará incurriendo en un delito, por lo que se tramitan las diligencias correspondientes dirigidas al ámbito penal.