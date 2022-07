La Policía Local de Logroño detiene a una persona por ocupar una vivienda

LOGROÑO, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño detuvo el pasado miércoles a un individuo que había ocupado una vivienda. Los agentes recibieron la llamada del propietario, que esa misma mañana encontró la puerta del domicilio forzada, por lo que requería la presencia policial para que se comprobase que no había nadie en su interior.

Al acceder al inmueble, la patrulla localizó a una persona durmiendo en una de las camas, por lo que fue detenido por la presunta comisión de un delito de allanamiento de morada, ya que el domicilio que pretendía utilizar era la vivienda habitual de otras personas.

La Policía Local informa de que tanto si la vivienda está habitada como si no, en ambos casos la persona que la ocupa de forma ilegal incurre en delito. En este sentido, no es lo mismo ocupar una vivienda que esté deshabitada -que generalmente supone un delito leve de ocupación si no hay violencia-, que ocupar una vivienda que sea el domicilio habitual de otras personas, lo que supone un delito de allanamiento de morada con penas de prisión que van entre los seis meses y los dos años.

DETENIDO UN MENOR POR AGREDIR LA EMPLEADA DE UN SUPERMERCADO

Tras recibir una llamada en el número de emergencias 092, una patrulla de la Policía Local de Logroño se trasladó a la zona Oeste de Logroño, donde dos jóvenes habían intentado robar varios productos en un supermercado. Al ser sorprendidos por la cajera, que intentó atraparles, uno de ellos la agredió y se dio a la fuga con una caja de helados.

Gracias a la descripción aportada por los trabajadores del establecimiento y varios testigos, otra patrulla localizó al presunto autor de la agresión en una vivienda próxima.

Finalmente, el individuo, menor de edad, fue detenido por un robo con violencia, mientras que su acompañante, también menor, fue identificado en otra calle de las inmediaciones.