Policía Local de Logroño interpuso el pasado fin de semana 124 denuncias por incumplimientos de diferentes ordenanzas

Archivo - Policía Local de Logroño, coche patrulla - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 124 denuncias por diversos incumplimientos de ordenanzas municipales.

Estas denuncias fueron por orinar en la vía pública (79), por consumo de alcohol en la calle (18), por vociferar y causar molestias en la vía pública (14), por vulnerar la ordenanza de tenencia responsable de animales (7), por generar ruidos en domicilios (2) y por realizar pintadas vandálicas (1).

En cuanto a la hostelería se interpusieron 3 denuncias, 1 por superar el nivel permitido de ruido y dos por permitir a sus clientes consumir las bebidas fuera del local.

Además de estas 124 denuncias, los agentes de la Policía Local formularon otras 5 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (por consumo o tenencia de sustancias estupefacientes y por desobediencia a agentes de la autoridad), así como 20 denuncias más en materia de seguridad vial (16 de ellas por infracciones relacionadas con los vehículos de movilidad personal).