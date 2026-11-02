La Policía Nacional alerta sobre las cuentas 'curis' entre los más jóvenes- POLICÍA NACIONAL

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional advierte sobre los denominadas 'cuentas curis', término utilizado entre algunos jóvenes para referirse a cuentas de redes sociales anónimas en las que se ridiculiza, insulta o humilla a otros compañeros, generalmente en el entorno escolar.

Hasta el momento, en la Jefatura Superior de Policía de La Rioja no se ha recibido ninguna denuncia al respecto. Sin embargo, sí que algunos centros educativos se han puesto en contacto con la Delegación de Participación Ciudadana de esta Jefatura para pedir asesoramiento e información sobre estas cuentas.

Estas grabaciones, que en ocasiones se presentan como bromas, pueden incluir situaciones vejatorias, burlas o comportamientos destinados a provocar la vergüenza de la víctima.

Su difusión aumenta la exposición de los menores afectados y puede ocasionar importantes consecuencias psicológicas y sociales.

CONSECUENCIAS LEGALES

Desde la Policía Nacional se recuerda que estas conductas, dependiendo de su gravedad y circunstancias, pueden constituir delitos contra la integridad moral, amenazas o lesiones, entre otros.

Asimismo, la difusión de las imágenes puede agravar el perjuicio ocasionado a las víctimas. Las consecuencias para los menores afectados pueden ser especialmente graves, provocando aislamiento social, pérdida de autoestima, ansiedad, miedo a acudir al centro educativo o un deterioro de sus relaciones personales.

LA PREVENCIÓN COMIENZA EN LAS AULAS Y EN LAS FAMILIAS

La Policía Nacional, a través de sus Delegaciones de Participación Ciudadana, desarrolla actividades de sensibilización dirigidas a estudiantes, profesores y familiar para prevenir situaciones de acoso escolar y los riesgos asociados al uso inadecuado de las nuevas tecnologías.

Los agentes insisten en la importancia de detectar de forma temprana cualquier comportamiento que pueda suponer una humillación hacia otro compañero, así como en fomentar una utilización responsable de las redes sociales.

Asimismo, se recomienda que los menores que sean testigos de estas situaciones, no compartan los vídeos, ni participen en las burlas, y que comuniquen lo sucedido a sus profesores, familiares o a una persona adulta de confianza.

Ante cualquier situación de acoso o humillación difundida por redes sociales, resulta fundamental conservar las pruebas como capturas de pantalla, enlaces o mensajes, y comunicar los hechos al centro educativo y, cuando corresponda a la Policía Nacional.

Detrás de cada vídeo viral hay personas reales, y lo que para unos puede representar unos segundos de entretenimiento, para otros puede convertirse en una situación de sufrimiento prolongado.

La Policía Nacional recuerda que el respeto y la convivencia también deben mantenerse en el entorno digital, y que compartir una humillación nos convierte en autores de la misma.