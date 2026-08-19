La Policía Nacional detecta casos de estafa en La Rioja a través del whatsapp - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA
LOGROÑO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional detecta casos de estafa en La Rioja a través del WhatsApp, mediante "un simple código". Un mensaje de un familiar, un amigo o un compañero de trabajo aparece en 'WhatsApp'. La conversación parece normal: su fotografía, su nombre y su forma habitual de contacto están ahí. En algún momento, esa persona "pide un favor aparentemente sencillo: necesita un código que, por error, o por alguna incidencia ha llegado a nuestro teléfono".
"El problema -ha señalado la Policía- es que, quien está al otro lado, puede no ser nuestro conocido". Los delincuentes "están utilizando cuentas de 'WhatsApp' previamente comprometidas para dirigirse a nuevas víctimas, aprovechando precisamente una de las mejores herramientas que tienen a su alcance: la confianza".
Durante el engaño, la víctima recibe en su teléfono un SMS de 'WhatsApp' que contiene un código de verificación. El delincuente necesita precisamente esos números para completar el acceso a la cuenta desde otro dispositivo. "Puede inventar diferentes excusas para conseguirlos y tratar de generar urgencia para evitar que la persona tenga tiempo de pensar o comprobar lo que está ocurriendo".
Ese código es personal. No debe facilitarse a nadie, y sospechar incluso cuando lo solicite un familiar o una persona de absoluta confianza. 'WhatsApp' utiliza este sistema para comprobar que quien intenta registrar una cuenta dispone realmente del número de teléfono correspondiente.
TU CUENTA SE CONVIERTE EN HERRAMIENTA PARA ENGAÑAR A OTROS
Una vez dentro de 'WhatsApp', el objetivo "ya no es únicamente la persona a la que han robado la cuenta". Los delincuentes "comienzan a escribir a sus contactos haciéndose pasar por ella, convirtiendo cada cuenta comprometida en una puerta de entrada hacia nuevas víctimas".
Las excusas pueden ser muy diferentes: "una transferencia urgente, un pago que no pueden realizar en ese momento, un problema con su banco, o cualquier situación diseñada para justificar que necesitan ayuda económica inmediatamente".
Quien recibe la petición reconoce el nombre y la fotografía de la persona y está conversando desde el mismo número con el que posiblemente lleva años comunicándose. Por ello, una solicitud que procedente de un desconocido, levantaría sospechas, en este caso puede resultar mucho más convincente.
ANTES DE ENVIAR DINERO, LLAMA
Cualquier petición inesperada de dinero realizada mediante 'WhatsApp' debe comprobarse por otra vía. Si un amigo escribe diciendo que necesita urgentemente una transferencia, llámale directamente antes de realizarla.
La misma preocupación debe aplicarse cuando alguien solicita códigos recibidos por SMS, información bancaria, contraseñas o determinados datos personales. La urgencia "no debe convertirse en una razón para actuar rápidamente, sino precisamente, en un motivo para desconfiar".
Si 'WhatsApp' deja de funcionar repentinamente, o aparecen indicios de que otra persona ha conseguido acceder a la cuenta, "es importante reaccionar avisando a policía y advirtiendo a amigos y familiares de la situación".
En este tipo de estafas no hace falta que nuestro familiar o amigo se comporte de manera extraña. Por eso conviene recordar que "un código de verificación que llega a tu teléfono es para ti, no lo compartas; no pinches en enlaces sospechosos; y no facilites contraseñas, datos personales o bancarios con nadie".