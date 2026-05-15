La Policía Nacional detiene a un grupo criminal y desmantela tres puntos de venta de droga en Logroño. - JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE LA RIOJA

LOGROÑO, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja, han llevado a cabo la detención de ocho personas por su presunta participación en un delito contra la Salud Pública y otro delito de pertenencia a Grupo Criminal, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado.

Los detenidos, un total de ocho, son cinco hombres y tres mujeres, la mayoría de entre 25 y 40 años de edad, y con residencia en Logroño. Cinco de ellos poseen antecedentes policiales previos.

Así, durante la madrugada del pasado martes, se llevaron a cabo un total de tres entradas y registros en diferentes domicilios desde los que se distribuía la droga a los compradores habituales que se personaban allí. Uno de los pisos era el receptor de la droga, desde este se distribuía a los otros dos.

El inicio de la investigación tuvo lugar a principios del año 2026 cuando se recibió una información en la que se narraba que dos personas de manera conjunta estaban vendiendo cocaína desde un piso en Logroño.

Tras el inicio de la investigación, y el cruce de diferentes datos e informaciones, se ha culminado con la detención de 8 personas. Tres de los cuales eran moradores de los pisos desde los que se distribuían las sustancias.

Uno de los pisos era el que suministraba la droga como intermediario a las otras dos viviendas de segundo escalón de abastecimiento únicamente a consumidores finales. Las otras cinco personas detenidas son los vendedores de estos pisos en el último eslabón de la cadena de distribución.

El grupo criminal manejaba en cada etapa de la distribución pequeñas cantidades de sustancia, siempre con la finalidad de evitar una posible intervención policial.

REGISTROS Y ENTRADAS.

Tras recibir la correspondiente orden judicial, los agentes de Policía Nacional, durante la madrugada del pasado martes, desplegaron un dispositivo antidroga para proceder a la entrada y registro simultánea de tres viviendas.

En este dispositivo participaron diferentes unidades, como la Unidad de Prevención y Reacción (UPR); Unidad de Guías Caninos; el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), unidad de élite de la Policía; o agentes pertenecientes al grupo investigador y que han llevado a cabo la investigación desde el inicio, UDYCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado).

Un total de 40 agentes han llevado a cabo el dispositivo que ha culminado con la incautación de 233, 38 gramos de cocaína; 53,21 gramos de hachís; 5,1 gramos de marihuana; 1,5 gramos de tusi; 3 comprimidos de éxtasis; 48 comprimidos de Sildenafil; y 224 gramos de sustancia sin determinar.

Igualmente, se han intervenido en la operación 2.910 euros en efectivo; 2 vehículos; 3 básculas de precisión; diversos útiles destinados a la elaboración y empaquetado de dosis; una libreta con anotaciones manuscritas y un teléfono móvil.