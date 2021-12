Policía Nacional incrementará su presencia en Navidad para mejorar la seguridad de los ciudadanos y los comercios

Durante estos días repartirán, además, unas guías y trípticos con consejos para saber cómo actuar ante una infracción

LOGROÑO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional pone en marcha desde este viernes el 'Plan Comercio Seguro-Campaña Navidad 2021-2022' en Logroño. Una medida con la que se reforzará la presencia de Unidades de Seguridad Ciudadana y de Policía Judicial, sobre todo en las horas de más afluencia ciudadana, y que ayudará a minimizar infracciones penales que se cometen durante estas fechas contra comerciantes y ciudadanos.

Además, y a modo de prevención, los agentes de la Policía Nacional distribuirán guías y trípticos con consejos de seguridad destinados a asociaciones y comerciantes. Entre esos consejos, la Policía aboga por priorizar el uso de medios de pago electrónico, disponer de detectores de billetes falsos, realizar el tratamiento de datos personales de acuerdo con la legislación vigente o prestar atención a las personas que tengan actitud vigilante.

También consideran importante que, si se decide instalar cualquier medida de seguridad en su establecimiento, recurra siempre a profesionales habilitados por la Policía Nacional. Si se sufre o presencia un hecho delictivo, se recomienda evitar manipular cualquier objeto y si observa la puerta de su local forzada o abierta, se recomienda no entrar y llamar al 091.

Como han recordado, a través de las redes sociales, fundamentalmente en @policia e @interiorgob, los ciudadanos pueden recibir información sobre pautas de seguridad especiales para disfrutar de una Navidad segura.

También la aplicación para teléfonos móviles 'Alertcops' de la Policía permite que una persona pueda comunicar una alerta sobre cualquier hecho delictivo.

La campaña tendrá lugar durante todo el mes de diciembre y las fechas navideñas.

'HURTO MÁGICO' Y BILLETES FALSOS

La delegada de Participación Ciudadana de la Jefatura, Luisa Rebollo, ha querido alertar de algunos de los "engaños" que más se pueden sufrir estos días en los comercios como es el conocido como 'Hurto mágico'. En este punto, ha indicado, "es importante intentar no aceptar billetes de alto valor económico para compras pequeñas" y "si hay cualquier situación de peligro no deben dudar en llamar al 091 o utilizar la aplicación 'Alertcops'. También asegura la delegada que, durante estas fechas, proliferan los billetes falsos por lo que deben extremar la precaución.

Para los ciudadanos, también algunos consejos: "Lo más importante es que mantengan siempre sus pertenencias a la vista y que lleven los bolsos cerrados y en la parte delantera". También recomienda que se vigile la documentación y que nunca la dejen a la vista.

El Plan que hoy comienza también dispone la implicación de las Delegaciones de Participación Ciudadana, entre cuyos cometidos principales se encuentra el mantener contactos permanentes con los establecimientos y asociaciones representativas del sector comercial y sus potenciales clientes para hacerlos participar en su propia seguridad. Con esta medida, los comerciantes reciben un servicio presencial y una atención más eficaz.

TRÍPTICOS

Por su parte, los trípticos entregados recogen un decálogo para los comerciantes, entre cuyos consejos destacan instalar un sistema de cierre seguro, mantener una luz en la fachada durante toda la noche, instalar un timbre exterior para la apertura remota del local o evitar hacer el recuento de caja a última hora o hacerlo en solitario.

La Policía Nacional recomienda, igualmente, que en caso de atraco el comerciante no se enfrente nunca con el delincuente, especialmente si éste va armado.

Como recuerdan desde la Policía Nacional, estas fechas en las que se incrementan las compras de regalos es más necesario que nunca extremar precauciones "si adquiere productos fuera de los cauces legales". Los productos falsificados pueden conllevar problemas de seguridad o para la salud. Juguetes, aparatos electrónicos, baterías o productos alimentarios deben de pasar los controles correspondientes de entidades de Sanidad y Consumo.

Además, como recuerdan, Internet se ha convertido también en una de las vías para comprar regalos, enviar felicitaciones navideñas y publicitar productos. Por ello es necesario tener en cuenta estos consejos:

Compruebe que los cargos recibidos se corresponden con los realizados y conserve todos los justificantes y resguardos hasta que reciba y verifique su compra.

No abandone las copias de los resguardos de compra en las proximidades de los terminales de punto de venta pues contiene información sobre las tarjetas que puede ser utilizada tanto en Internet como en fuera de la red.

Si compra lotería a través de Internet debe tener el mismo cuidado que para cualquier otra compra online, compruebe que es una web segura.

En las compras por Internet, las entidades bancarias han puesto en marcha las denominadas 'Tarjetas Virtuales'.

El periodo navideño suele ser aprovechado para visitar a familiares o realizar unas pequeñas vacaciones. Si sale de casa no olvide cerrar con llave la puerta de su vivienda y no sólo con el 'resbalón', así es muy fácil acceder a su interior. No deje señales visibles de que su casa está desocupada. No divulgue su ausencia.

"Y recuerde, si es víctima o testigo de un hecho delictivo, no olvide que la Policía Nacional está siempre a su servicio", finalizan.