La Policía Nacional precinta un centro de estética y detiene a su propietaria por un delito contra la salud pública - POLICÍA NACIONAL DE LA RIOJA

LOGROÑO, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha llevado a cabo la detención de la titular de un centro de estética en Logroño, en la que se realizaban tratamientos para los que se requiere la correspondiente titulación en medicina y colegiación. Además administraba sustancias no autorizadas por las autoridades sanitarias internacionales por suponer un riesgo para la salud.

La Policía Nacional, ha tenido conocimiento de los hechos por medio de la denuncia interpuesta en nombre del Colegio de Médicos de La Rioja, en la que se daba cuenta de las prácticas que se estaban realizando en este centro de estética. Ello motivó el inicio de una investigación por el grupo correspondiente de la Policía Nacional en Logroño, para proceder a la comprobación de los hechos denunciados y presentar todos los indicios a la autoridad judicial.

DETENCIÓN Y REGISTRO POLICIAL

El pasado jueves, 27 de noviembre, se procedió a la detención de la titular del centro de estética, por parte del grupo de investigación de la Policía Nacional, y precedieron al registro del establecimiento en una céntrica calle de Logroño.

En el registro se localizaron y se incautaron lo que se denomina 'hyaluron pen', dispositivos que infiltra acido hialurónico con la finalidad de aumentar el volumen de los labios. Este dispositivo inyecta por alta presión rellenos dérmicos de este acido. Las Autoridades sanitarias internacionales han advertido de que este procedimiento no está aprobado y que comportan riesgos relevantes para la salud.

También se han incautado diversos viales de "exosomas", para su inyección, sin que haya ningún medicamento autorizado para su uso médico estético que contenga en su composición esta sustancia, sin que este autorizada su micro inyección.

Procedimientos que incluso se llevaba a cabo por la titular del establecimiento sin contar con la titulación médica y colegiación necesaria, y sin la dirección y supervisión de un médico, como exige la normativa.

Además se han procedido a los registros de todos los dispositivos informáticos, con la finalidad de realizar un análisis forense de los mismos.

CENTRO DE ESTÉTICA Y FORMACIÓN

La titular del centro no solo realizaba tratamientos con estas sustancias que generan un riesgo para la salud, y sin contar con lo titulación y colegiación adecuada, sino que además tanto en su web y sus redes sociales, publicitaba y organizaba cursos de formación para enseñar a terceras personas como realizar tratamientos con estas mismas sustancias.

A la presunta autora de los hechos de unos treinta años, se le atribuye un delito de intrusismo, por ejercer la labor médica careciendo de la titulación requerida para ello y su colegiación, y además un delito contra la salud pública, por administrar medicamentos no autorizados.