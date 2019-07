Policía Nacional quiere garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos durante el disfrute de sus vacaciones

Publicado 07/07/2019 18:21:40 CET

LOGROÑO, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional, dentro del marco de la Operación Verano Seguro, quiere garantizar el disfrute de unas vacaciones seguras en nuestros desplazamientos a las zonas turísticas durante el verano, con el despliegue de más de 23.000 agentes destinados expresamente para esta operación, en los que están incluidos 3.083 policías que, en breve, comienzan su periodo de prácticas tras finalizar su ciclo de formación en la Escuela Nacional de Policía de Ávila.

Todos ellos vigilarán las principales vías de comunicación, estaciones, puertos, aeropuertos, hoteles, playas o cualquier lugar de concentración turística, reforzando las medidas de seguridad en espectáculos y acontecimientos que supongan un aumento inusual de personal. Madrid y Andalucía son las comunidades que contarán con más agentes de refuerzo, aunque también se potenciarán la Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Asturias, Baleares, Murcia y Cantabria.

En nuestra Comunidad, la Jefatura Superior de Policía de La Rioja contará con más de 170 agentes y otros 20 agentes en prácticas, que se encargaran de velar por la seguridad de los ciudadanos logroñeses y del resto de ciudadanos de La Rioja y de Comunidades Autónomas limítrofes que habitualmente por motivos de trabajo o de ocio se desplazan hasta la ciudad de Logroño, así como de aquellos turistas que se acerquen a visitar nuestra región.

Además, la Policía Nacional establecerá dispositivos específicos y verán reforzadas sus plantillas en aquellas otras ciudades que celebren festejos como en Pamplona o Logroño, durante el desarrollo de las fiestas patronales de San Fermín o San Mateo. Agentes especializados de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM), velaran por la prevención de los delitos contra la libertad e integridad sexual cometidos contra la mujer, así como de su seguridad.

Igualmente, se verán reforzadas las principales zonas turísticas con el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE), de forma que el turista que sea víctima de cualquier delito, será atendido en su idioma por un equipo de agentes especializados e intérpretes, facilitándoles los trámites para denunciar y poniéndoles en contacto, caso de ser necesario, con las autoridades consulares de su país.

Para disfrutar de unas vacaciones tranquilas no debemos olvidarnos de la seguridad en nuestros domicilios, ya que este periodo es el preferido por los "cacos" para intensificar su trabajo, puesto que muchas viviendas quedan desprotegidas y sin vigilancia durante la época estival. Igualmente, deberemos ser extremadamente cautos durante los días de permanencia en destino, es normal que nos relajemos en exceso y perdamos la atención y el celo sobre nuestros objetos personales, pudiendo llegar, fácilmente, a ser víctimas de los delitos de estafa, robo con violencia o intimidación y hurtos.

También deberíamos velar por la seguridad de nuestros vehículos, sobre todo si no nos hemos desplazado con ellos y, especialmente, si "duermen" en la calle, sería aconsejable que algún amigo o familiar los vigilara y a ser posible los cambiara de estacionamiento con frecuencia.

La Policía Nacional, como cada año, nos aporta uno sencillos consejos para tratar de ayudarnos y poder disfrutar de un verano seguro:

Respecto a nuestro domicilio: Evite comentar sus planes vacacionales fuera del círculo familiar, sobre todo a través de las redes sociales o en lugares públicos (bares o cafeterías).

Si tienes objetos o documentos de valor, guárdalos en lugar seguro antes de iniciar el viaje.

Si vas a estar fuera unos días, asegúrate de que las puertas y ventanas de tu domicilio estén bien cerradas.

Que tu vivienda parezca habitada es un buen medio disuasorio.

Contar con la colaboración de familiares o del "buen vecino" para retirar la correspondencia de nuestro buzón y nos vigilen la casa.

Durante el viaje:

Si viaja en su vehículo particular: Evite dejar objetos a la vista una vez aparcado y nunca lo abandone con las llaves puestas.

En los transportes no pierda de vista sus pertenencias en ningún momento y no confíe el manejo de sus maletas a personas no acreditadas.

No haga caso a personas que, con cualquier excusa, quieran hacerle bajar de su vehículo.

Evite llevar el bolso o mochila a la espalda, mejor cruzado y por delante.

En nuestro destino de vacaciones:

Elija páginas web seguras cuando reserve sus viajes o vacaciones para evitar estafas.

No comparta información o fotografías con extraños ya que puedan poner en riesgo su seguridad e intimidad y la de terceras personas.

Evite el uso de WIFI públicas, sobre todo cuando vaya a realizar pagos o a introducir datos personales y/o contraseñas.

En terrazas, playas, piscinas y aglomeraciones preste siempre atención a sus pertenencias y no las pierda de vista.

No se confíe en playas y piscinas, siga las indicaciones de los socorristas y cuide de los menores cuando estén en el agua.

No lleve grandes cantidades de dinero a la playa y tenga vigiladas sus pertenencias.

En conciertos, festivales o eventos masivos asegúrese de sus objetos personales, mire que cumplan las medidas de seguridad y evite riesgos innecesarios. Si observa alguna emergencia llame inmediatamente al 091.

Identifique a los menores con una pulsera o apúntales tu número de teléfono en la mano para facilitar su localización en caso de pérdida.

Utilice la caja de seguridad de su hotel para alojar sus objetos de valor.

En terrazas y bares evite perder de vista sus pertenencias o dejar monederos o móviles sobre la mesa o la barra.