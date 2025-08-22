El polideportivo Valle del Oja de Santo Domingo estrena nueva cubierta tras su reparación

LOGROÑO 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, junto al director general de Deporte y Juventud, Diego Azcona, y el alcalde de Santo Domingo de la Calzada, Raúl Riaño, ha visitado el resultado de las obras realizadas en el polideportivo municipal Valle del Oja de la localidad tras afrontar la reparación de su cubierta.

Un proyecto cuyo presupuesto ha ascendido a 199.940,48 euros, financiados por el Gobierno regional a través de un convenio rubricado el pasado año con el Consistorio calceatense.

A lo largo de la visita, Capellán ha recordado el firme compromiso de su Ejecutivo con favorecer la práctica deportiva, a través de un ambicioso plan de mejora de infraestructuras deportivas por toda la geografía riojana.

En concreto, la obras se han concretado en la reparación de la cubierta mediante la sustitución de canalones para evitar las filtraciones al interior del edificio; el cambio de lucernarios por unos de policarbonato multicelular, un material con mejor envejecimiento que el actual y que además proporciona aislamiento; así como mejoras de accesibilidad, tanto a la cubierta para las necesarias labores de mantenimiento, como en el interior con la adecuación de las escaleras exteriores y la mejora de los accesos al vestuario y el aseo.

Otro de los objetivos prioritarios del proyecto han sido las mejoras en la protección contra incendios con diferentes actuaciones como el uso de nuevos elementos y materiales que cumplen con la normativa actual. Además, se han revisado y mejorado las condiciones de evacuación de los usuarios del polideportivo y se ha aumentado el sistema de detección de incendios en todo el edificio al tener una superficie superior a los 1.000m2.

El proyecto también ha contemplado otras actuaciones puntuales para poner a punto una instalación deportiva construida en 1994 y que ofrece una intensa actividad deportiva durante todo el año por parte de escolares, jóvenes y numerosas entidades deportivas, con más de 1.600 usuarios anuales. En este sentido, el alcalde de la localidad, Raúl Riaño, ha subrayado la importancia de la actuación en la cubierta que, sumada a las realizadas en su momento en las gradas y al cambio de suelo, "permite contar con un espacio completamente renovado".

Estas actuaciones forman parte de la Fase I de la Ciudad Deportiva Santo Domingo de la Calzada cuya Fase II consistirá en la construcción de un nuevo edificio de vestuarios, gimnasios y gradas del campo de fútbol. Este proyecto también contará con el respaldo del Ejecutivo regional gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento de Santo Domingo de la Calzada, con vigencia hasta finales de 2027, por el que el Gobierno de La Rioja aportará 550.000 euros para continuar así con la mejora de las infraestructuras deportivas de la región y el fomento de la práctica del deporte en cada rincón de la Comunidad.

AMPLIACIÓN DEL ENTORNO DEL CAMPO DE FÚTBOL Y PISTAS DE PÁDEL

"La puesta a punto de esta instalación podemos decir que es la fase I de la ciudad deportiva y seguimos avanzando en la siguiente", ha señalado el presidente.

"El Gobierno de La Rioja, desde la apuesta que ha hecho desde el minuto uno por favorecer la práctica deportiva, por mejorar las infraestructuras deportivas de nuestra Comunidad Autónoma, conjuntamente con el esfuerzo del Ayuntamiento de Santo Domingo, está comprometido con esta ciudad deportiva".

"Lo demostramos con esta renovación que nos deja un nuevo polideportivo para poderse disfrutar y usar, pero también empezando ya inmediatamente después a trabajar y pensar en la Fase II para toda esa ampliación de los entornos del campo de fútbol y también en una Fase III, porque afortunadamente el Ayuntamiento dispone de los terrenos anexos como para otras actividades e instalaciones, como pistas de pádel, que ya estamos planeando".

A este respecto, Riaño ha puesto en valor "el compromiso del Ejecutivo en un proyecto determinante para Santo Domingo de la Calzada y su comarca, ya que es un espacio deportivo para los vecinos de las localidades".

En este sentido, ha recordado que esta Ciudad Deportiva incluirá "un edificio que contará con cafetería, gimnasio, gradas importantes y con unos vestuarios a la altura de lo que Santo Domingo de la Calzada y su comarca merecen".