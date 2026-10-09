Política Local y Ayuntamiento de Laguna de Cameros colaboran en la reurbanización de la calle Bajeras - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Laguna de Cameros, Juan Simón Lasanta, acompañado del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, han suscrito este viernes un convenio de colaboración para ejecutar las obras de urbanización de la calle Bajeras.

El presupuesto total de la actuación asciende a 126.901,34 euros, de los que 114.211,21 euros corresponden a una aportación de la Comunidad Autónoma, equivalente al 90 % de toda la inversión. El proyecto comprende la colocación de un nuevo pavimento de piedra, así como la renovación de las redes de saneamiento y abastecimiento de agua.

Los objetivos principales de esta mejora, impulsada por el Ayuntamiento de Villavelayo, es facilitar a los vecinos del entorno unos servicios e infraestructuras básicas para la calidad de vida, garantizar la accesibilidad y la seguridad vial y peatonal, y mejorar la estética de la calle.

El pavimento actual es de piedra recibida con tierra, motivo por el cual existen muchas zonas en que está levantada o hundida, presentando muchos baches e irregularidades. El nuevo pavimento se resolverá mediante el extendido de una solera base de hormigón, sobre la que se colocará un solado de empedrado tradicional con encintados y dibujos ornamentales formando cuadros y líneas.

Con esta solución, se conseguirá mantener el acabado tradicional característico de las poblaciones de alta montaña de Los Cameros, logrando una sintonía estética con las edificaciones de piedra del entorno.

Por su parte, la red de saneamiento y pluviales contará con un colector general de PVC a lo largo de la calle, nuevos pozos de registro de hormigón con tapa de fundición, acometidas domiciliarias y cuatro sumideros sifónicos para la captación y evacuación de las aguas de lluvia hacia el colector general.

Respecto a la renovación del sistema de agua potable, se llevará a cabo mediante una arteria principal de distribución en tubería de polietileno, nuevas acometidas individuales a las viviendas y la renovación de válvulas de corte, llaves de acometida y bocas de riego.

Esta mejora de las redes de agua permitirá resolver los problemas técnicos de suministro y evitar las averías continuas, pérdidas de caudal y estrangulamientos por cal de la antigua canalización de agua en fibrocemento, así como la falta de estanqueidad del viejo colector de saneamiento de hormigón.

Los trabajos previos incluirán el aserrado del pavimento en las zonas de unión con otros viales y umbrales de acceso, la demolición de las piedras deterioradas y la excavación de una zanja para preparar la cota de la nueva solera, así como la retirada y gestión de los residuos. Se estima que el 50 % de la piedra existente podrá ser reutilizada y aprovechada en el nuevo pavimento.