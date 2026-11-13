Política Local financia un proyecto para criar búfalas para producir queso mozzarela en Anguiano

Política Local financia un nuevo proyecto piloto en Anguiano para fijar población, crear empleo e impulsar la actividad económica en el medio rural - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, acompañado del director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, ha visitado hoy, 13 de noviembre, en la localidad de Anguiano, una nueva iniciativa enmarcada en el programa de Proyectos piloto y emblemáticos para el reto demográfico impulsado por el Gobierno de La Rioja.

'Adaptación de búfalas en la sierra para la producción de queso mozzarela' es una propuesta promovida por Jon Ander Fernández y Celia Barriuso, propietarios de la ganadería La Herradura de Anguiano.

La puesta en marcha de este nuevo proyecto, que ha diversificado su negocio, ha obtenido una aportación autonómica de 80.000 euros para la compra de los animales, la ejecución de instalaciones y la adquisición de diferente material necesario para el funcionamiento de esta explotación ganadera.

Durante la visita, en la que también ha participado la alcaldesa de Anguiano, Gemma López, Osés ha señalado que este proyecto "es doblemente satisfactorio, ya que viene acompañado de jóvenes ganaderos, de jóvenes emprendedores del medio rural, que están encaminados a luchar contra la despoblación en ese reto que tenemos como Gobierno de La Rioja".

Además, ha querido agradecer y felicitar a estos emprendedores por impulsar "una iniciativa innovadora que va a generar valor añadido al territorio riojano, y que ha creado un puesto de trabajo adicional para un joven de menos de 30 años".

Por su parte, Celia Barriuso ha agradecido a Política Local "la oportunidad de esta ayuda que nos han dado para poder hacer este proyecto que teníamos en mente. Las búfalas ya están aquí, las instalaciones están construidas, y el proceso de adaptación ha funcionado muy bien. Ahora ya estamos con el proceso de inseminarlas, y luego tocará el empezar a ordeñar y a elaborar el queso".

Por último, la alcadesa de Anguiano ha señalado que "es un orgullo que la mayoría de los ganaderos del pueblo sean jóvenes emprendedores, y aquí tenemos un claro ejemplo. Además, este proyecto va a ser para nuestro municipio un atractivo más, puesto que ya tenemos queso de cabra, y ahora se va a incorporar ese atractivo del queso de búfala".

De momento, el proyecto se ha iniciado con un total de 5 ejemplares de la raza búfala mediterránea italiana que han sido inseminadas recientemente para dar a luz nuevas hembras, mediante la técnica de la inseminación sexada.

El proceso de gestación en estos animales es de 12 meses, por lo que será dentro de un año cuando empiecen a producir la leche que se utilizará para la producción del queso mozzarela.

Además, recientemente han concluido las obras de construcción de una nave de unos 480 metros cuadrados, dotada con una línea de atrapaderos, que servirá para ordeñar a las búfalas mediante una ordeñadora portátil adquirida por el proyecto.

Jon y Celia están satisfechos con la buena adaptación que están teniendo las búfalas, una especie resistente a diferentes climas, especialmente a los más cálidos.

Esta nueva explotación promueve la economía circular al aprovechar los residuos agrícolas y subproductos de la región, como la alubia y el nogal, para complementar la alimentación de las búfalas, compuesta principalmente por pienso, forraje y paja.

Igualmente, se prevé colaborar en el futuro con una quesería local para el procesado del queso, que al igual que la carne de la búfala, se comercializará a través del sector comercial y hostelero de la zona.

Más adelante, se contratará a una persona joven para el procesamiento y venta del producto, y se organizarán visitas guiadas para dar a conocer el proyecto.

Esta iniciativa cuenta como colaboradores con el Ayuntamiento de Anguiano, la Asociación de Ganaderos "Las Cuevas", la Asociación de Cultivadores de Alubia de Anguiano, la Agrupación Empresarial Innovadora de Productos de la Sierra Riojana, la Agrupación de Defensa Ganadera ADSG Vacariza, la Asociación de Servicios a ganaderos y Agricultores Riojanos (ASEGAR), Ingeniera Agroambiental y Desarrollo Rural CARNA SLP y la Quesería Tres Puentes.