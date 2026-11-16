El PP acusa al PSOE de "mantener su estrategia contra cualquier actuación en Logroño"

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE mantiene "su estrategia contra cualquier actuación en Logroño". Desde el Partido Popular de Logroño, a través de un comunicado, ha lamentado "una vez más la enorme hipocresía del PSOE, instalado en una estrategia política basada en la manipulación, la exageración y la confrontación permanente".

Ante cualquier actuación en la ciudad, los socialistas siguen siempre el mismo guion: "distorsionar los hechos, sembrar alarma entre los vecinos, generar una polémica artificial y tratar después de presentarse como los defensores de un problema que ellos mismos han contribuido a alimentar". "Poco importa la realidad cuando el único objetivo es desgastar al Gobierno municipal", han señalado los 'populares'.

Resulta "especialmente hipócrita que quienes durante la pasada legislatura protagonizaron algunas de las actuaciones más polémicas en las calles de Logroño pretendan ahora impartir lecciones sobre urbanismo, movilidad o espacio público".

El PSOE "debería recordar su propia gestión antes de tratar de engañar a los logroñeses con discursos oportunistas y una indignación que cambia en función de quién gobierna", ha apuntado el PP.

Por ello, han afirmado que "desde el Partido Popular rechazamos además el intento permanente del PSOE de apropiarse de la voz de los vecinos". "Los logroñeses tienen criterio propio y no necesitan que Iván Reinares y su grupo conviertan cada inquietud ciudadana en una herramienta de confrontación política", han añadido, no sin antes afirmar que "Logroño necesita una oposición que aporte, proponga y actúe con responsabilidad".

Sin embargo, el PSOE "ha elegido otro camino: el ruido, la manipulación y el enfrentamiento constante". "Mientras los socialistas continúan fabricando polémicas y tratando de dividir a la ciudad, desde el Partido Popular seguiremos centrados en gestionar, escuchar a los logroñeses y trabajar para mejorar Logroño", han concluido.