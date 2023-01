El PP acusa a Sánchez y Andreu de "no cumplir con La Rioja" con proyectos que "nunca llegan a concretar"

LOGROÑO, 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP de La Rioja, Ana Lourdes González, ha reprochado hoy al Gobierno de Sánchez "su falta de compromiso con La Rioja. Sánchez no cumple con La Rioja; Andreu no cumple con La Rioja; en definitiva, el PSOE no cumple con La Rioja. Llevan toda la legislatura hablando de grandes cifras que van a llegar a La Rioja, de proyectos que no se terminan de concretar nunca".

En comparecencia de prensa, ha afirmado que "lo único que han conseguido los socialistas en 2022 es que La Rioja haya pasado de ser una Comunidad segura, a tener los peores datos de criminalidad; que la pobreza severa en nuestra Comunidad se haya incrementado considerablemente, sobre todo para las mujeres; y que se haya producido un estancamiento de las infraestructuras riojanas".

Por lo demás, "ni una sola obra nueva, no se ha realizado ni un solo proyecto nuevo y se han dejado de ejecutar muchas actuaciones de las previstas en los Presupuestos del Estado del año 2022", ha indicado.

Ana Lourdes González ha realizado estas afirmaciones hoy, día 18, en una rueda de prensa en la que valorado negativamente la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado del año 2022 en nuestra Comunidad. El reciente informe del Gobierno de España hecho público por la Delegada del Gobierno en La Rioja da la razón al PP.

Ha criticado que el informe de la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha repetido "los mismos datos del año pasado, pero no ha señalado ninguna actuación concreta en materia de infraestructuras que se haya ejecutado en 2022 porque no puede hacerlo". A juicio de la senadora riojana, este documento demuestra "la falta de compromiso del Gobierno de Sánchez con La Rioja" y "da la razón al Partido Popular cuando nos referimos a incumplimientos con nuestra Tierra, a inejecución presupuestaria, a repetir continuamente las mismas cifras que nunca se plasman en proyectos ejecutados".

En materia de infraestructuras, ha lamentado que "lo más destacable es la falta de inversión del Gobierno de España. No hay ninguna obra finalizada en 2022. No se ha iniciado ninguna obra nueva".

"SIN AVANCES"

González ha avanzado que "ni la Ronda Sur de Logroño, ni la Autovía del Camino se van a terminar en los plazos previstos. Hay un importante retraso en la ejecución de estas obras. Ninguna de las dos obras llega al 50 por ciento de ejecución cuando faltan pocos meses para que se cumpla el plazo de finalización".

"La Autovía del Camino debería finalizar en marzo de 2023, es decir dentro de 2 meses. Pero, además del retraso que acumula, ahora se está redactando un modificado que incrementará en 20 millones de euros el coste de las obras y las retrasará aún más. La Ronda Sur de Logroño debería finalizar en julio de 2023, es decir dentro de 5 meses. Pero ninguna de estas dos obras estará concluida tal y como se establecía en los contratos", ha reiterado Ana Lourdes González.

Ha señalado que en el informe del Gobierno hay "olvidos importantes" para La Rioja como el desdoblamiento de la N-232 entre Calahorra y Alfaro. A su juicio, se debe a que Sánchez "no ha hecho nada en 2022, ni tiene previsto hacer nada en lo que resta de Legislatura. Con Sánchez no habrá desdoblamiento".

De igual modo, ha apuntado que el Gobierno no ha ejecutado ni un solo euro para la ampliación del Teatro Bretón; a la reforma de la colegiata de San Miguel de Alfaro; a la remodelación del enlace de Lodosa; a la mejora del trazado de la N-111 en Torrecilla, a las variantes del Villar de Arnedo y Rincón de Soto; o a la reforma de la Biblioteca Pública de La Rioja, entre otras muchas actuaciones.

Para González, la falta de inversión en estos proyectos se debe a que "no ha habido voluntad política para hacerlo desde Moncloa, ni exigencia del Gobierno de La Rioja para que se cumpliera con lo presupuestado. Por tanto, Sánchez no cumple con las infraestructuras riojanas".

Por otro lado, ha asegurado que "llevamos escuchando un par de años que van a llegar millones de Fondos europeos a nuestra Comunidad, pero lo cierto es que ni los ciudadanos, ni las empresas, ni los ayuntamientos perciben esos fondos que no se sabe dónde están".

"El Gobierno de Sánchez está siendo muy opaco con la información referente a los proyectos a llevar a cabo con fondos europeos. Se dan grandes cifras, pero no se habla de proyectos concretos que se hayan ejecutado en nuestra Comunidad en 2022, quizás el motivo de esa opacidad es que no hay proyectos ejecutados en La Rioja porque los fondos europeos no han llegado", ha zanjado.

COMPENSACIÓN DEL IVA DE 2017

Además, González ha criticado que el Gobierno presuma de haber cumplido con la compensación a La Rioja del IVA del 2017 cuando "Sánchez negó una y otra vez esta compensación a La Rioja y a otras comunidades autónomas y Andreu nunca ha reclamado esta compensación que nos correspondía".

A este respecto, ha recordado que "fue el Gobierno de Castilla y León del PP quien llevó a los tribunales este atropello de Sánchez y hubo una sentencia que obligó a Sánchez a devolver ese dinero a las comunidades autónomas. Por tanto, si a La Rioja le han devuelto 34,2 millones de euros por la compensación del IVA de 2017 no es ni porque Andreu los reclamara, ni por decisión propia de Sánchez. Sino por la actuación acertada de un presidente del PP y las demandas reiteradas del PP de La Rioja".