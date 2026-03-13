El PP afirma que la "histórica" OPE del SERIS estabiliza el empleo sanitario y garantiza "calidad presente"

LOGROÑO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La "histórica" Oferta Pública de Empleo del Servicio Riojano de Salud estabiliza el empleo sanitario y "garantiza una atención de calidad presente y futura a todos los riojanos", ha señalado el PP. El SERIS "va a ofertar este año 1.182 plazas, cifra histórica frente a las 274 convocadas el año pasado".

La propuesta ha sido aprobada esta misma semana "por unanimidad y ha contado con el respaldo de todas las organizaciones sindicales presentes en la mesa sectorial". Sin embargo, el PSOE riojano "apenas ha tardado 48 horas en salir a criticar la noticia, recurriendo para ello a sus falaces, trasnochados y manidos argumentos que ya no consiguen engañar absolutamente a nadie". Porque el mismo PSOE que "hoy critica la mayor Oferta de Empleo Público de la historia, que supone un incremento del 331% respecto a la de 2025, disparó las listas de espera y relegó a La Rioja a los últimos puestos de la sanidad española".

La Oferta de Empleo Público para 2026 "obedece a la planificación plurianual recogida en el Plan de Recursos Humanos del Servicio Riojano de Salud, que tiene en cuenta las necesidades del sistema sanitario público y las jubilaciones previstas en los próximos años".

Planificar, incrementar presupuesto para equipamiento y personal, ampliar infraestructuras y dotar de nuevas consultas de especialidades tanto a los centros de salud como a los hospitales de referencia de la comunidad, son las sólidas bases sobre las que se asienta la acertada política sanitaria del Gobierno regional del Partido Popular.

Una política que, no obstante, "se ve afectada por otras variables que dependen exclusivamente de un Ejecutivo central socialista incapaz de solucionar el principal problema de la sanidad española: la falta de profesionales que sigue condicionando la prestación sanitaria en todas las comunidades autónomas de nuestro país".