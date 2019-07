El PP anuncia su voto en contra a Andreu "por responsabilidad" porque su programa implica "la debilidad de La Rioja"

Publicado 16/07/2019 11:56:14 CET

LOGROÑO, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Jesús Ángel Garrido, ha anunciado que su grupo votará "en contra" de la investidura de la socialista, Concha Andreu, como presidenta del Gobierno de La Rioja "por responsabilidad" porque su programa implica "la debilidad de nuestra región" y porque "aunque consiga la confianza de este Parlamento", usted "va a estar maniatada tanto por el interés personal de Pedro Sánchez como del verdadero presidente en la sombra, Paco Ocón" (actual secretario general del PSOE de La Rioja).

Jesús Ángel Garrido ha realizado estas declaraciones durante su primera intervención en el segundo día de la sesión que, este martes, debería investir a Andreu como presidenta del Gobierno regional y ha lamentado que "usted entre Sánchez y La Rioja ha elegido a su partido".

El popular ha criticado, además, que Concha Andreu "no es consciente de la situación en la que se encuentra" porque "gobernar no es 'superfácil' como dijo en su primera entrevista" y le ha indicado que "si ya tiene problemas para su investidura... imagínese lo que vendrá porque esto es solo el principio".

Para el PP "lo único cierto" es que "el PSOE necesita dos votos del grupo mixto" que pueda impedir que el PP "marque la buena pauta que ha ido haciendo durante estos años" pero "creo que no lo va a conseguir".

Además, le ha recordado, La Rioja tiene "cuestiones importantes que resolver pero ya se ha visto que el PSOE no lo reclama donde tiene que reclamarlo". Entre esas "cuestiones" la "urgencia" de modificar el servicio de financiación autonómico, problema ante el cual "se ha callado".

Ante ello, el PP "trabajará para que el gobierno de izquierdas sea un breve paréntesis en la historia de nuestra comunidad" porque "usted ni tiene proyecto para La Rioja ni apoyo para presidirla". En este punto, ha defendido, "La Rioja necesita, proyectos, ideas y votos y usted no tiene nada de ello".

"Su posición, en definitiva, se describe con una única palabra: debilidad porque su propuesta nace en la UCI y difícilmente saldrá de ahí. Ni tan siquiera sabemos si la va a comenzar", ha reflexionado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha explicado también que "La Rioja se merece una presidenta que respete nuestra señas de identidad, nuestro Estatuto de Autonomía... ya que es muy grave que quien quiera presidir esta comunidad autónoma no apoye siempre la lengua española, que es su seña de identidad" y así "no podemos ir a ningún lado".

También se ha referido a Sanidad y Servicios Sociales y ante ello "no admitimos lecciones" y ha recordado que, en Sanidad, en La Rioja "los convenios son complementarios y residuales" y ha pedido que no digan "lo que no pueden cumplir" o "peor" aquello que "ya está acordado". En este punto, le ha recordado a Andreu, ya existe un observatorio de la Realidad Social de La Rioja, por ejemplo, y por tanto se ha preguntado: "¿Cómo pretende gobernar si no sabe lo que hay aprobado o no?".

Además, le ha recordado, "La Rioja se juega casi 55 millones de euros en la reforma de la PAC y usted ayer en su discurso no dijo nada de esto, parece que lo ha olvidado, pero lo cierto es que tenemos que defender a nuestros agricultores". También "tenemos que intensificar el apoyo a los autónomos". Finalmente también se ha referido al apartado de Memoria Histórica "nosotros ante ello hablamos de concordia, justicia y la reparación que todas las víctimas merecen".

En infraestructuras -ha criticado también- "usted hizo ayer suyo en su discurso todo lo que ya tenía hecho el PP", mientras que de las cuestiones "que de verdad importan, no dijo nada".

En definitiva, ha indicado, "su discurso es caduco y viejo, describe una Rioja que no existe, solo en sus mentes" y su crítica se basa "en el alarmismo y la mentira y en eslóganes vacíos que solo esconden su ansia de poder".

En su turno de réplica, Concha Andreu, le ha recordado al PP "los resultados obtenidos en las pasadas elecciones". Los ciudadanos riojanos "les han puesto en el lugar que les corresponde, con doce diputados debido a sus políticas retrógradas, poco europeístas y poco de progreso y de servicio público que han maltratado tanto a La Rioja".

"Es muy fácil pedir ahora cosas pero ustedes (en referencia al PP) han tenido muchos años para hacerlo, 24 años, y no lo han hecho como ha ocurrido, por ejemplo, con todo lo que hemos perdido con las vacaciones fiscales. Nosotros sí lo haremos".

También le ha recordado al diputado popular que "la mayor subida de impuestos la cometió Rajoy para recaudar más dinero" y ha defendido que, en los próximos cuatro años, "La Rioja va a ser la que más inversión económica de la historia realice gracias a la negociación con el Gobierno de España". También ha defendido los objetivos que dio ayer en su discurso "con la igualdad, la defensa de lo público, el futuro, los jóvenes y la transparencia como bases sustentadas en el crecimiento, la sostenibilidad y los derechos".