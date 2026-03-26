El PP de Arnedo acusa al PSOE y PR+ de "mentir" sogre el arreglo de los caminos de la concentración parcelaria

Caminos de la concentración parcelaria de Mabad-Bustarrío - PP DE ARNEDO

LOGROÑO 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Arnedo ha acusado al PSOE y PR+ de "mentir" sogre el arreglo de los caminos de la concentración parcelaria. En una nota de prensa, los 'populares' han señalado que los dos partidos que conforman el Equipo de Gobierno "faltaron a la verdad en la sesión de pleno celebrada en el mes de enero al afirmar que el Gobierno de La Rioja no atiende las peticiones del Consistorio para arreglar los caminos de la concentración parcelaria de Mabad-Bustarrío".

Así lo sostuvieron tanto la edil regionalista, Rita Beltrán, como el concejal socialista, José María Ezquerro. Estas declaraciones evidencian "la falta de rigor con la que trabajan ambas formaciones, ya que el plazo de garantía al que hicieron alusión ambos concejales concluyó en 2022 y, por lo tanto, las obras ya fueron entregadas durante la pasada legislatura y es responsabilidad del Ayuntamiento su mantenimiento".

Durante la primera sesión plenaria del año, Beltrán solicitó que "el Gobierno de La Rioja venga a revisar estos caminos y los deje en condiciones", tras asegurar que "tenemos un problema, porque se va a acabar el periodo de garantía y estos caminos son propiedad del Ayuntamiento de Arnedo, por lo que tendremos que asumir su arreglo". Incluso llegó a plantear "un requerimiento judicial".

Estas afirmaciones contaron con el respaldo de Ezquerro, quien señaló que "personalmente" ha pedido muchas veces al Gobierno de La Rioja su arreglo y "no nos hacen caso". Sin embargo, "estas declaraciones contrastan con la información obtenida por el portavoz popular, Jesús Rubio, quien se puso de inmediato en contacto con la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja para verificar el periodo de garantía y conocer los detalles".

Según explicó Rubio en la sesión de pleno celebrada ayer, miércoles 25 de marzo, el plazo de garantía de las obras del proyecto "Red de Caminos y Desagües de la Concentración Parcelaria de la Zona de Mabad-Bustarrío" era de un año y finalizó en diciembre de 2022, durante la pasada legislatura, en la que gobernaban los socialistas con IU-Podemos. Información que "ninguna de las dos formaciones políticas negó y que incluso fue reconocida por el concejal del área".

Este dato "viene a corroborar la falta de rigor y conocimiento con el que trabajan tanto PSOE como Partido Riojano, que solo buscan hacer oposición al PP tratando de confundir a la ciudadanía mediante informaciones falsas". Un proceder al que "recurren habitualmente en Arnedo ante su falta de iniciativa y gestión".

De hecho, "otro ejemplo de la falta de trabajo y seriedad con la que ejercen su labor se puso de manifiesto en la comisión informativa de Obras, en la que el portavoz del PP preguntó a Rita Beltrán por la documentación de la que disponía sobre este asunto con el fin de contrastarla, a lo que respondió que se trata de un asunto que conoce de oídas".

Asimismo, Rubio también preguntó al concejal de Obras por los requerimientos formales presentados ante el Gobierno de La Rioja para que se arreglasen los caminos y el edil socialista respondió que "no sabía", pese a haber afirmado realizar personalmente las reclamaciones.

La concentración parcelaria se inició a principios de 2020 y el contrato con la empresa adjudicataria se firmó en octubre. Tras varios meses de actuación, el expediente de entrega de las obras al Ayuntamiento para su gestión, conservación y uso público se formalizó en febrero de 2022.

En esa fecha, la entonces consejera socialista de Agricultura y el entonces alcalde, Javier García, visitaron los trabajos. Por todo ello, queda constatado que tanto el PSOE como el Partido Riojano "recurren a la mentira y que faltaron a la verdad en el pleno del mes de enero, con el único fin de atacar al Partido Popular".