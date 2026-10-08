El PP de Arnedo agradece el esfuerzo del Gobierno regional por seguir mejorando la Zona Básica de Salud de la comarca

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo agradece el esfuerzo del Gobierno regional "por seguir mejorando la Zona Básica de Salud de toda la comarca, un compromiso materializado en hechos tal y como pudimos comprobar durante la reciente reunión del Consejo de Salud de la Zona Básica de Arnedo, donde responsables del SERIS informaron de proyectos y nuevos servicios sanitarios para los usuarios de las localidades del entorno".

Así, y en virtud del alto número de atenciones que se registran en la zona y de la dispersión territorial que la caracteriza, los responsables del SERIS trasladaron a los representantes municipales presentes en el encuentro que se va a duplicar la atención nocturna del Punto de Atención Continuada con un segundo equipo de médico y enfermera, que prestará servicio desde el centro de Salud todos los días del año entre las 22 y las 8,00 horas.

Con ello se mejorará la calidad asistencial y la capacidad de respuesta ante demandas recurrentes. Además, en el capítulo de Recursos Humanos, también se ha convocado la plaza de Pediatría que está vacante y que ha sido declarada como de 'difícil cobertura', como otras de esta especialidad en otros municipios, para incrementar su atractivo y lograr que pronto se cuente con un facultativo más de la especialidad.

Respecto a la cartera de servicios, la presencia en los primeros meses del próximo año de la Unidad Móvil Bucodental en la Zona Básica de Arnedo, posibilitará mejorar la atención a personas residentes en el entorno con dificultades de acceso o en situación de vulnerabilidad social.

También se instalarán cámaras de videovigilancia en el exterior del Centro de Salud a fin de incrementar la seguridad y el control de accesos, dentro de un programa de despliegue de elementos de protección que lleva a cabo el Servicio Riojano de Salud y que será de especial utilidad en la franja horaria nocturna que ahora se refuerza también con más profesionales sanitarios.

Todo ello, unido también al constante proceso de mejora y ampliación del Hospital Universitario de Calahorra, que en la actual legislatura está incorporando nuevos profesionales y nuevos servicios, como el robot de cribado oftalmológico, la teledermatología o el box individual para diálisis,contribuye a mejorar notablemente la prestación sanitaria en toda nuestra comarca.