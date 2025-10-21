El PP de Arnedo lamenta que el PSOE y PR "hayan dejado perder unos 50.000 euros para el arreglo de caminos"

LOGROÑO 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo lamenta que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, formado por PSOE y Partido Riojano, "haya dejado pasar la oportunidad de recibir una importante inversión para la ciudad al no presentar, por falta de previsión, el proyecto necesario para optar a la convocatoria de subvenciones del Gobierno de La Rioja destinadas al arreglo, mejora y mantenimiento de caminos rurales e infraestructuras agrarias".

Desde el PP de Arnedo señalan que "la falta de trabajo y previsión del actual equipo de gobierno está perjudicando directamente a los ciudadanos, ya que el Ayuntamiento ha perdido la posibilidad de beneficiarse de una ayuda que cubría el 50 por ciento de inversiones de hasta 100.000 euros por municipio, ampliable hasta 150.000 en aquellos con una superficie superior a 100 kilómetros cuadrados".

Según ha informado el concejal de Obras y Servicios, José María Ezquerro, al Partido Popular, para "optar a estas subvenciones era necesario presentar un proyecto técnico elaborado por un ingeniero especializado. Sin embargo, el Ayuntamiento no había previsto su redacción y, cuando se quisieron dar cuenta, el plazo de solicitud ya había finalizado, dejando al municipio sin posibilidad de acceder a la ayuda".

Entre los municipios cercanos a Arnedo que sí han recibido esta subvención se encuentran Tudelilla (42.135 euro), Aldeanueva de Ebro (41.120 euro), Muro de Aguas (21.896 euro) o Bergasillas (17.212 euro); además de otros como Albelda de Iregua (50.000 euro), Villamediana de Iregua (50.000 euro), Clavijo (37.827 euro) o Haro (25.359 euro). En total, 46 municipios riojanos han recibido ayudas por un importe conjunto de 1.400.043 euros.

Desde el PP solicitan a la alcaldesa que "no deje pasar otra vez la oportunidad de solicitar esta ayuda, cuya convocatoria se abrirá próximamente". "Son muchos los ciudadanos que, en los últimos meses, se han puesto en contacto con los concejales del PP para mostrar su descontento con el mantenimiento de los caminos", han señalado los 'populares'.

Además, reclaman una mayor inversión, ya que estos caminos "no solo se utilizan como vías de acceso a fincas agrícolas, sino también a zonas de recreo y esparcimiento". Arnedo "cuenta con una amplia red de caminos que asciende a unos 120 kilómetros, por lo que su mantenimiento es necesario para garantizar tanto la seguridad como el buen desarrollo de la actividad agrícola".

"Actualmente, el arreglo de los caminos lo realiza una empresa adjudicataria desde 2022, por un importe de 44.000 euros, concentrando los trabajos entre agosto y septiembre, coincidiendo con la cosecha de la almendra, la oliva y la uva", han añadido.

Los concejales del Grupo Municipal Popular consideran que esa partida "resulta insuficiente, por lo que han solicitado que en los presupuestos de 2026 se incremente en un 50 por ciento dicha cantidad".

Esto permitiría ampliar los tramos a arreglar en el próximo pliego de contratación, que saldrá a licitación el próximo año, y realizar también trabajos de mantenimiento antes del verano. Asimismo, el PP ha propuesto "incluir en el próximo ejercicio una partida específica para el asfaltado de algunos tramos de caminos rurales, con el fin de mejorar la circulación y la seguridad, especialmente en aquellos puntos en los que, por su orografía, las lluvias deterioran el piso, siendo el asfaltado la solución más duradera y eficiente".

El Partido Popular de Arnedo lamenta que, "una vez más, la falta de gestión del Gobierno municipal repercuta negativamente en los vecinos. Mientras otros municipios riojanos han sabido aprovechar esta oportunidad de subvenciones, Arnedo se queda atrás por la inacción del PSOE y el PR", ha concluido.