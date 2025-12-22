El PP de Arnedo mantiene un encuentro con Cruz Roja y entrega el donativo de 400 euros del vermú solidario

LOGROÑO 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de Arnedo y portavoz del Grupo Municipal en el Ayuntamiento, Jesús Rubio, acompañado por los concejales Alejandro Cordón y Marta Ruiz-Alejos, ha mantenido recientemente un encuentro con la delegada especial de Cruz Roja en Arnedo, Vicenta del Pozo, así como con el voluntario Miguel Ángel Martínez y otros responsables de la entidad, con el objetivo de conocer de primera mano las distintas iniciativas que desarrollan y los nuevos proyectos que pondrán en marcha en las próximas semanas.

Durante la reunión, Rubio ha puesto en valor la importante labor social que realiza Cruz Roja en la localidad, una organización que cuenta con más de 40 voluntarios activos. Además, ha destacado su contribución a la inclusión social a través de programas de formación y dinámicas de trabajo cooperativo, así como otras actuaciones de acompañamiento emocional y apoyo práctico a personas en situación de vulnerabilidad, sin olvidar su papel fundamental en los servicios de emergencia.

Además de interesarse por la labor que realiza esta entidad en Arnedo, Jesús Rubio ha hecho entrega de los 400 euros recaudados en el vermú solidario organizado por la Junta Local del Partido Popular durante las pasadas fiestas patronales de San Cosme y San Damián.

Un acto que contó con una gran afluencia de público y que fue respaldado por Alfonso Domínguez, secretario general del Partido Popular de La Rioja y consejero del Gobierno, y por Cristina Maiso, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, entre otras autoridades regionales y nacionales.

Este vermú solidario viene organizándose por los populares desde el año 2022, tras los complicados meses de la pandemia. Con el objetivo de contribuir a ayudar a los ciudadanos más vulnerables, desde el Partido Popular de Arnedo se ha impulsado esta iniciativa solidaria en la que los donativos aportados por los asistentes han sido destinados a diferentes entidades, como Cáritas Parroquial, la Asociación Española Contra el Cáncer en La Rioja y la Asociación de Personas con Discapacidad de Arnedo y Comarca (AMAC).