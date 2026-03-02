El PP de Arnedo reclama la ampliación del puente de Renocal para garantizar seguridad y futuro del polígono industrial - PP ARNEDO

LOGROÑO 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del Partido Popular de Arnedo ha vuelto a exigir al Equipo de Gobierno del Ayuntamiento "la ampliación del puente que cruza la yasa que atraviesa la calle Renocal, una infraestructura fundamental y necesaria para garantizar tanto la seguridad como la fluidez del tráfico en este núcleo industrial de la ciudad".

Se trata de una continua reivindicación del Partido Popular, que ya en marzo de 2022 advirtió públicamente de la necesidad de soterrar la línea de alta tensión y de ampliar el puente existente junto a la gasolinera, aprovechando las obras de remodelación de esta calle.

Entonces, el PP alertó de que "no se podía acometer una actuación de más de 600.000 euros sin resolver de forma integral los problemas estructurales de la zona, calificando la actuación proyectada de incompleta y chapucera".

Casi cuatro años después, la ampliación de este puente que soporta el tránsito habitual de vehículos pesados "sigue sin ejecutarse, pese a los anuncios propagandísticos que desde el Ejecutivo socialista realizaron".

La actuación desarrollada finalmente no incorporó esta mejora y dejó sin abordar otros elementos que el Partido Popular consideraba esenciales para garantizar la funcionalidad del entorno industrial.

Durante la ejecución de la obra también se evidenciaron problemas de diseño "que ya habían sido señalados previamente por el Grupo Municipal Popular".

El carril bici habilitado en el tramo coincidía con los postes de alta tensión existentes, que el PSOE se negó a soterrar, lo que impedía su uso.

Además, desde el primer día, varias farolas resultaron dañadas como consecuencia de las maniobras que tienen que realizar los camiones a diario para acceder a las fábricas.

Para el PP, "estos hechos demuestran que la intervención no dio respuesta a las necesidades reales de esta zona industrial".

En la última sesión de control municipal celebrada en el Ayuntamiento de Arnedo, el portavoz del Partido Popular, Jesús Rubio, preguntó por la situación del expediente relativo a la ampliación del puente y por el informe pendiente de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), un trámite del que se viene hablando desde 2022.

En respuesta, el concejal responsable explicó que se han mantenido conversaciones informales con la CHE y que podría existir viabilidad para dar forma al proyecto de ampliación, si bien reconoció que es necesario redactar un proyecto técnico concreto para su tramitación formal.

"Una respuesta que dejó en evidencia la falta de interés del equipo de Gobierno por abordar este proyecto, que responde de manera continua con evasivas".

Para el Partido Popular "ya es momento de pasar de las conversaciones informales a los compromisos firmes. La ampliación del puente no es una cuestión estética, sino una actuación directamente vinculada a la seguridad vial y al correcto funcionamiento del polígono industrial Renocal, donde operan empresas con tránsito habitual de vehículos de gran envergadura".

El Grupo Municipal Popular reitera "que continuará realizando un seguimiento constante hasta que esta infraestructura estratégica cuente con un proyecto aprobado y un calendario definido".