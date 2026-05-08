El PP asegura que "las mentiras" del PSOE "no taparán" la consolidación y fortalecimiento del hospital de Calahorra

LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El PP ha asegurado que "las continuas mentiras del PSOE no consiguen tapar la consolidación y el fortalecimiento del Hospital Universitario de Calahorra".

"Y cuando ya no quedan argumentos porque las cifras no paran de desmentir y desmontar falsos titulares, solo queda agitar la calle a cualquier precio, aunque sea a base de una nueva y sonrojante colección de embustes", han lamentado los 'populares'.

Según expresan en una nota de prensa, "no contento con recibir su dosis quincenal de realidad en el Parlamento regional por parte de un Gobierno que siempre desmonta con datos sus falaces y catastrofistas argumentos, los socialistas han vuelto a quedar en evidencia este viernes al proferir una nueva sarta de falsedades".

Porque en relación con el HUC "lo único que se desmantela es la credibilidad de los diputados regionales del PSOE, que cada vez que convocan a los medios para anunciar un nuevo apocalipsis sanitario en La Rioja Baja, restan veracidad a sus falsos y manidos argumentos".

Para "tranquilidad" de sus más de 75.000 usuarios, el hospital de referencia para toda La Rioja Baja se refuerza, incrementa su presupuesto, aumenta su plantilla y amplía consultas y servicios. Y prueba irrefutable de ello es que su presupuesto se ha incrementado desde los 47 millones que tenía asignados en 2023, con un gobierno del PSOE, hasta los 51 millones de euros que tiene consignados este 2026 gracias al Ejecutivo regional del PP.

Su plantilla ha pasado de 490 profesionales en febrero de 2024 a 523 en 2026, con refuerzos específicos en Cirugía, Nefrología, Digestivo o Urgencias. Y su próxima ampliación le permitirá disponer de un 25 % más de consultas y de un nuevo gimnasio de rehabilitación con zona exterior para actividades al aire libre.

PRESUPUESTOS

El Gobierno regional del PP ha elevado hasta los 2,5 millones de euros el capítulo de inversiones destinado al Hospital Universitario de Calahorra en los presupuestos de este año, contemplando también la renovación constante de equipos que lleva impulsando desde su integración en el SERIS en el año 2024.

Mejoras y avances tecnológicos entre los que destacan la Teledermatología o el robot de cribado oftalmológico Doria, que ha permitido reducir la lista de espera en esta especialidad en un 90%.

En el Partido Popular de La Rioja "nos preguntamos cómo pretende dar lecciones de asuntos presupuestarios quien forma parte del partido que sustenta un Gobierno que ha utilizado fondos europeos para pagar pensiones porque lleva tres años sin presupuestos".

"Y no lo decimos nosotros, lo asegura el Tribunal de Cuentas, que acredita el desvío, en noviembre de 2024, de 2.389,4 millones de euros de fondos NextGen para abonar las prestaciones públicas en nuestro país".

El PSOE regional "forma parte del partido de un Gobierno que todavía mantiene en su gabinete a una ministra de Sanidad que no solo no es capaz de sentarse a negociar un estatuto marco con los facultativos, sino que tampoco ha evitado que 6.000 médicos se queden sin plaza formativa este año pese a aprobar el MIR. Por no hablar de su caótica gestión en la crisis sanitaria del hantavirus".

Mientras tanto, aquí, con un Gobierno regional del PP, "el próximo martes se aprobará en Consejo de Gobierno una nueva convocatoria de 1.580 plazas de nuevo acceso dentro de la Oferta Pública de Empleo de La Rioja".

"Haría bien el diputado socialista riojano, Miguel González de Legarra, en dejar de mentir, mirar hacia su propio partido y exigir responsabilidades al Gobierno de todos los españoles, formado por el PSOE y SUMAR, para que, de una vez por todas, solucione la escasez de médicos en toda España".

"Ese es el principal problema sanitario de los riojanos, no la falsa y ficticia desmantelación del Hospital de Calahorra que, con su declaración como hospital universitario, mejora su atractivo y prestigio, con el consiguiente aumento continuado de su plantilla de profesionales". Una apuesta por el capital humano que se traduce en un crecimiento del 7% para reforzar áreas tan sensibles como Urgencias, Cirugía o Nefrología.