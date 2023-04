PP asegura que no está ejecutado "ni el 50%" de la obra de Nudo de Vara de Rey, "el mayor fracaso" de Hermoso de Mendoza

LOGROÑO, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PP en el Ayuntamiento de Logroño Celia Sanz ha afirmado este viernes que "no esté ejecutado ni el 50 por ciento" de la obra del Nudo de Vara de Rey, unos trabajos que, por ello, "no se van a poder finalizar en esta Legislatura", y que constituyen "el mayor fracaso" de la gestión del mandato del actual alcalde, el socialista Pablo Hermoso de Mendoza.

Como ha señalado Sanz, en rueda de prensea, "hay que contar la realidad en cuanto al retraso de las obras del Nudo de Vara de Rey, y hablamos de retraso una vez más, efectivamente, pero es que lo saldremos haciendo todas las veces que sea necesario". Así, ha argumentado que "la realidad del desmontaje del tablero del ferrocarril que ayer se nos vendía a bombo y platillo es que esa obra podría estar realizada desde el verano del 2019".

Ahora ha sumado a esto que "entramos en un periodo de incertidumbre de no saber qué es lo que va a ocurrir, porque se ha puesto un plazo aproximadamente de cuatro días, pero no sabemos con las dificultades que se van a encontrar y demás". A ello ha unico "que luego hay que modificar la Ordenanza de ruidos y una serie de regulaciones ya existentes, porque las obras se van a ejecutar de manera interrumpida durante esos cuatro días".

"Es un nuevo perjuicio para los logroñeses que se ha dicho 'in extremis' el mismo día casi que van a empezar las obras porque no se ha informado a los vecinos ni a los comerciantes de la situación que iba a provocar ese desmontaje durante estos días. Tenemos que insistir en que, de no haberse paralizado unilateralmente la obra, el desmontaje del tablero estaría ya realizado desde hace cuatro años y el Nudo de Vara de Rey estaría finalizado desde hace por lo menos tres años", ha afirmado.

Todo ello ha conllevado, además, "el daño colateral más importante a la ciudad de Logroño, que es la imposibilidad de abrir la nueva estación de autobuses, porque es imprescindible que la obra del Nudo de Vara de Reis termine para que esa estación de autobuses se pueda poner en marcha".

EJECUCIÓN.

Celia Sanz ha añadido que, además, en la última Junta de Gobierno Local, "se aprobó la certificación número 12 de la obra del Nudo de Vara de Rey", en la que, "si analizamos los datos, solo se ha ejecutado exactamente un 47,9% de los trabajos, no llega ni al 50 por ciento la ejecución".

Se ha referido igualmente a la modificación del convenio con Adif, por la que el Ayuntamiento de Logroño tenía que asumir un porcentaje de financiación mayor que el que existía anteriormente, pasando de un 17,46% al 24,4%, los modificados deberían soportarse al completo por el Ayuntamiento".

Igualmente, ha recordado la edil del PP que "sabemos que hubo un modificado que se aprobó, un modificado que no se explicó tampoco con claridad y transparencia, porque se habló de que el coste eran aproximadamente unos 400.000 euros, pero no es la realidad, sino que era casi de un millón de euros", después de que se sumaran dos partidas "que se retrayeron del modificado, la de electricidad y la de mobiliario". Partidas que hay que incorporar en el momento de la ejecución.

Con todo ello, para Sanz, "el mensaje con el que se tienen que quedar los logroñoses es que la obra del Nudo de Vara de Rey, a fecha de abril del 2023, tiene ejecutado un 47,9% exclusivamente". "Y ahí surge la pregunta, ¿cuándo van a terminar las obras? Evidentemente, no en esta legislatura. Si ahora nos tenemos que enfrentar al desmonte del tablero y luego queda por ejecutar ese otro casi 50 por ciento, evidentemente es imposible que las obras finalicen en esta Legislatura", ha señalado.

Por lo tanto, en sus palabras, "va a ser un mandato donde el mayor fracaso de gestión de Pablo Hermoso de Mendoza va a ser haber paralizado una obra y no ser capaz de ejecutarla durante toda la Legislatura".

Algo, ha asegurado que "tendría que tener unas consecuencias, se deberían asumir responsabilidades políticas", inlcluyendo además "todas las veces que se han incumplido los plazos que ellos mismos han ido anunciando". "Lo que podemos asegurar es que la obra no va a estar finalizada para el próximo año", ha subrayado.

"Cuando termine la legislatura la nueva corporación se va a encontrar con ese desastre que provocó Pablo Hermoso de Mendoza con esa decisión unilateral, una apuesta del alcalde que ha supuesto un fracaso. Si loslogroñeses otorgan su confianza al PP en estas elecciones, les podemos asegurar que ese cruce estará terminado lo antes posible y que la nueva estación de autobuses de Logroño se pondrá en marcha", ha concluido.