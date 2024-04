El PP asegura que el PSOE "se queda solo en su respaldo a la poco ambiciosa propuesta" del Ministerio sobre el tren

LOGROÑO, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Rioja "se queda solo en su respaldo a la decepcionante y poco ambiciosa propuesta del Ministro Óscar Puente de conectar por tren Logroño con Madrid vía Burgos, en casi cuatro horas, ignorando así los intereses de La Rioja y practicando su habitual seguidismo".

"A diferencia del PSOE, el Partido Popular antepondrá siempre los intereses de La Rioja por encima de cualquier otro tipo de conveniencia política. Por eso seguirá defendiendo la propuesta del presidente Capellán de incrementar dos trenes diarios a Madrid, uno directo y otro con parada en Calahorra, que permitirían a los viajeros estar en Madrid en tres horas", han añadido los 'populares'.

En una nota de prensa, el PP ha afirmado que "es una petición estudiada, razonable, consensuada y perfectamente viable, que cursó hace más de cinco meses al Gobierno de España y que aún no tiene respuesta". También los agentes socioeconómicos de la región "consideran que emplear más de tres horas en ese viaje no es competitivo ni ventajoso para nuestra Comunidad y mostraron su apoyo a la propuesta de aumentar las frecuencias ferroviarias con la capital de España a través de Zaragoza".

Logroño "sigue siendo la capital autonómica peor comunicada por tren de toda España y desde el Partido Popular exigimos al Gobierno de España el mismo trato que a las otras dieciséis comunidades autónomas. Mientras el PSOE, en lugar de emplazar a Puente a cumplir con esta tierra, se conforma con un planteamiento que no responde a las demandas de la sociedad riojana, ni mejora lo existente".

El Partido Popular "seguirá reivindicando la propuesta que considera mejor para La Rioja frente a un PSOE que aplaude que la única frecuencia propuesta por el Ministerio sea ampliar en media hora el ya de por sí largo trayecto". Desgraciadamente, la opción planteada este viernes desde el Ministerio, "que se dilata hasta noviembre, no mejora los tiempos y tampoco concreta ni frecuencias ni precios ni horarios. No satisface las necesidades, ni palía el déficit de infraestructuras".

Además, propone un modelo de tren "con menores prestaciones que los que ya comenzarán a circular en breve por Galicia, Asturias y Extremadura". Por otra parte, "no es de recibo la absoluta falta de respeto institucional mostrada por el ministro Puente hacia el Gobierno de La Rioja que representa a todos los riojanos".

COMUNICADO AL GOBIERNO "ANTERIOR"

El ministro "prefirió comunicar su decisión a representantes del Gobierno anterior antes que trasladarla al Ejecutivo actual, en un gesto partidista impropio del cargo". A este respecto, resulta curioso cuando menos que los responsables del PSOE anuncien hoy en Logroño "peticiones al Ministerio, como la parada en Haro, cuando el pasado viernes tanto Urquía como Concha Andreu estuvieron reunidos en el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible".

Las "ocurrencias, las improvisaciones y el seguidismo irracional no son buenas compañeras de viaje en materia de infraestructuras". Capítulo aparte merece la gestión de las redes sociales de todo un ministro del Gobierno de España "como ariete frente a quienes no piensan exactamente igual que él, obviando así que tiene el deber de representar a todos los españoles, y como burdo altavoz para criticar a los medios de comunicación que no titulan las informaciones como le gustaría".

Frente a la "reprochable actitud del Ministro Puente, los riojanos pueden contar con un Gobierno autonómico del PP que respeta escrupulosamente los cauces institucionales, que no confronta inútilmente y que ofrece soluciones pensando siempre en lo mejor para los riojanos".