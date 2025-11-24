El PP considera que los Presupuestos de Arnedo para 2026 son "decepcionantes, cortoplacistas y repetitivos"

LOGROÑO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular de Arnedo considera que el proyecto de Presupuestos Municipales para 2026 presentado por el Equipo de Gobierno socialista es "decepcionante, rutinario y repetitivo".

Para el PP, estas cuentas evidencian "la falta de un proyecto definido de ciudad y continúan la línea de las políticas aplicadas por Javier García, que han llevado a Arnedo a pisar el freno".

El Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Arnedo votó en contra de estas cuentas el pasado jueves, 20 de noviembre, en la sesión de Pleno.

Su portavoz, Jesús Rubio, explicó que "estos presupuestos no nos transmiten confianza, no son los que Arnedo necesita en este momento". Rubio subrayó que Arnedo requiere unas cuentas "que miren al futuro y no se queden en el cortoplacismo".

El Partido Popular recuerda que un presupuesto municipal debe recoger la gestión ordinaria, pero también proyectos y acciones estratégicas que atiendan las necesidades reales de Arnedo.

Entre ellas, destaca el desarrollo económico, la creación de oportunidades y la respuesta al déficit de vivienda, cuestiones imprescindibles para construir una ciudad con futuro.

Desde el PP de Arnedo lamentan que la alcaldesa, Rosa Herce, gobierna "a salto de mata", sin "un interés real" por impulsar el crecimiento de la ciudad, limitándose a perseguir que Arnedo sea una "ciudad bella", como ella misma reconoció en su intervención durante el Pleno. "Esta falta de planificación se refleja también en los datos demográficos y económicos de la ciudad".

Rubio destacó durante su intervención que "Arnedo no está atravesando su mejor momento". Tras años de crecimiento poblacional, en 2025 se rompió esa tendencia, y la ciudad comenzó el año con 139 habitantes menos en el Padrón Municipal.

Además, el portavoz popular subrayó que la renta bruta media de Arnedo se ha reducido en un año en 1.200 euros, pasando de 27.500 euros en 2022 a 26.300 euros en 2023, según datos de la Agencia Tributaria, lo que supone un descenso del 4,3 %.

Este "retroceso económico" ha hecho que Arnedo pase de ser la quinta ciudad con mayor renta bruta de La Rioja a la duodécima. Rubio señaló que esta situación evidencia que el Partido Socialista no es de fiar, y recordó que nunca han confiado en ellos porque sus promesas no se reflejan en los presupuestos.

"Lo que anuncian no aparece con nombre y apellidos, sino camuflado bajo partidas genéricas", explicó, añadiendo que muchos proyectos e iniciativas incluidos en presupuestos anteriores no se ejecutaron en el ejercicio correspondiente, o se llevaron a cabo en presupuestos posteriores.

Otro ejemplo claro de la falta de planificación y de los continuos cambios de opinión del Equipo de Gobierno es la operación de crédito destinada a financiar el 50 % del pabellón polideportivo, incluida tanto en el presupuesto de 2022 como en el de 2023.

En la sesión plenaria del pasado jueves, esta operación fue anulada, a pesar de que ya se había adjudicado en diciembre de 2023. Rubio señaló que este procedimiento ha costado dinero a los arnedanos por la mala planificación del PSOE, debido al trabajo de los funcionarios en la redacción de pliegos y adjudicaciones, así como en la celebración de dos plenos extraordinarios.

En relación con la falta de palabra del Equipo de Gobierno, Rubio recordó que en las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023 se produjo un engaño a los ciudadanos: Javier García se presentó como candidato a sabiendas de que iba a abandonar la alcaldía, y Rosa Herce ocultó que sería la próxima alcaldesa tras la renuncia de García.

"Si actuaron así entonces, no es de extrañar que ahora, en algo tan sencillo como un proyecto de presupuestos, sigan engañando a la cara a los ciudadanos", subrayó. Por último, Rubio señaló que, aunque el PP puede compartir algunas líneas de actuación y tener coincidencias en cuestiones concretas, "la confianza es la base fundamental para apoyar un proyecto como este de presupuestos".