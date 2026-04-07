El PP critica "el doble rasero" del PSOE en la actividad asistencial de directivos del SERIS y su "interés partidista"

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LOGROÑO, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El PP sale al paso de las declaraciones realizadas esta mañana por la diputada socialista, María Somalo, sobre las retribuciones "indebidas" que "al menos han cobrado tres altos cargos del SERIS" a pesar de ser "incompatibles" asegurando que la normativa del SERIS "permite que los directivos que también son médicos puedan realizar actividad asistencial siempre que sea necesario cubrir algún servicio".

Sin embargo, el PSOE riojano -lamentan desde el PP- "persiste ahora en denunciar aquello que autorizó durante su Gobierno, porque con María Somalo como consejera de Salud dicha práctica también se produjo con absoluta normalidad tal y como acreditan las auditorías a las que hace referencia, mostrando así un doble rasero y un interés partidista inaceptable que la desacredita".

Esta actitud "irresponsable" de la actual diputada regional del PSOE sobre este particular "ya le ha costado algún revés judicial a la propia exconsejera", indican desde el PP.

Así, en una reciente sentencia judicial relacionada con este mismo tema, "el juez no solo dice que el SERIS ha actuado con transparencia y sin ocultar información alguna, sino que condena a la exconsejera a cubrir las costas judiciales. Una realidad sobre la que, curiosamente, la diputada autonómica del PSOE no ha hecho referencia alguna".

"MEDIDAS DEL PLAN DE CHOQUE APLICADO"

Esta formación política reitera "que el hecho de que los cargos directivos médicos cubran servicios sanitarios formaba parte de las medidas del plan de choque aplicado por el Ejecutivo regional del PP nada más comenzar la legislatura. Un plan que ha contribuido a mejorar notablemente la sanidad riojana después de que los cuatro años de gestión del Gobierno socialista la relegaran a los últimos puestos de los rankings nacionales".

"La realidad que a los dirigentes del PSOE parece molestar es que, desde junio de 2023, en La Rioja hay más médicos, más enfermeras, más categorías profesionales y menos listas de espera porque hay más gestión y menos sectarismo que en la pasada Legislatura".

Y todo ello, continúan desde el PP, a pesar de un Ministerio de Sanidad "que, lejos de cumplir su función, ha provocado, en menos de un año, cuatro días de huelga de técnicos sanitarios, un día de huelga de Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería y 16 días de huelga de médicos que está repercutiendo negativamente en la atención santiaria".

Sin embargo, la diputada Somalo "lejos de reconocer la muy deficiente gestión del Ministerio de Sanidad y cómo las erróneas decisiones de su titular también afectan directamente a los pacientes riojanos, continúa empeñada en una persecución obsesiva sin fundamento, tal y como le ha recordado la justicia".

Tanto es así, que la que fuera consejera de Salud "parece haber olvidado que, durante su paso por la consejería, los directivos del SERIS que también eran facultativos realizaron actividad asistencial cuando así lo requirieron las circunstancias. Algo que hoy denuncia sin ningún tipo de rubor", critican los 'populares'.

Ante la situación de emergencia nacional que está generando el déficit de profesionales en toda España, que también afecta a La Rioja como así lleva denunciando el Gobierno regional durante toda la Legislatura, ha habido momentos concretos "en los que ha sido preciso que algún cargo directivo médico haya cubierto algún servicio en áreas como Anestesia, Atención Primaria u Oncología Radioterápica".

PERMITIDA POR LA NORMATIVA DEL SERIS

De hecho, es reseñable que en muchas ocasiones "se ha requerido la presencia de estos directivos con carácter extremadamente urgente para cubrir situaciones sobrevenidas y como circunstancia contemplada y, por tanto, permitida por la normativa del SERIS".

Dicha solución, unida al incremento de la actividad quirúrgica, la reducción de demoras, el aumento de la inversión en personal y recursos, forma parte del plan de choque gracias al cual nuestra comunidad empezó a recuperar en 2023 los registros que presentaba habitualmente hasta el año 2019.

"Si de verdad la preocupación de los diputados regionales socialistas obedece a criterios sanitarios y no a cuestiones meramente partidistas, lo que deben hacer es reclamar al Ministerio mejores políticas en materia de recursos humanos para solucionar de una vez por todas el principal problema que padece la sanidad española y que no es otro que la falta de profesionales".