PP critica que el Gobierno de Andreu "engaña, es extremadamente caro" y solo genera "incertidumbre y desconfianza"

Publicado 12/12/2019 11:16:42 CET

LOGROÑO, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de La Rioja, José Ignacio Ceniceros, ha criticado que el Gobierno de la socialista Concha Andreu y sus socios "engaña sin miramientos" a todos los riojanos, "no es de fiar" y su hoja de ruta "solo genera incertidumbre, desconfianza y preocupación a los riojanos".

José Ignacio Ceniceros ha definido el Gobierno de Andreu como "cobarde, lleno de discursos vacíos y extremadamente caro para los riojanos". Un ejecutivo -ha continuado- "ocupado en deshacer lo hecho y más preocupado en desandar el camino en lugar de ponerse a gobernar y pensar en el presente y el futuro de la comunidad".

El presidente del PP de La Rioja ha querido hacer una valoración de los primeros cien días del Gobierno del PSOE en La Rioja acompañado del portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido. Además, ha criticado el presidente del PP regional que "frente a los discursos vacíos, las orquestadas puestas en escena o el despliegue de fotos para mayor gloria y honor de la presidenta, la realidad es bien tozuda y la única certeza que ofrece el Gobierno de Andreu y sus socios es que es un gobierno mentiroso".

En este sentido, ha explicado, el Gobierno del PSOE "mintió con el déficit, con la oferta de empleo público y con el convenio de capitalidad". Además, ha detallado, "este Ejecutivo cuenta con 30 altos cargos y personal eventual más que el anterior y esto a los riojanos nos va a costar más de 8 millones de euros".

El presidente del PP de La Rioja ha recordado, además, que este Gobierno "sube los impuestos a todos los riojanos y este pacto de las izquierdas tiene como resultado un Gobierno cobarde porque se pone la venda antes de la herida, sin ambición y nada de transparencia".

Para Ceniceros, el PSOE "no tiene nada que ofrecer a los riojanos" porque su proyecto es "hueco y vacío" y, además, "su agenda está condicionada por las ocurrencias de sus socios de Gobierno de la extrema izquierda como lo vemos con la subida de impuestos o la supresión de los conciertos que ya han anunciado".

ES UN GOBIERNO "QUE NO TIENE PALABRA"

Así, ha explicado, en apenas cien días "ya han incumplido hasta sus propios pactos que firmaron con IU y Podemos por lo que es un Gobierno que no tiene palabra" y solo "presumen de medidas infladas y sobredimensionadas que son el resultado natural de la evolución del trabajo del anterior Gobierno del PP como puede ser la Ronda Sur o las obras del Sagasta, por ejemplo" y, a pesar de ello, "el Gobierno de Andreu desprecia la herencia recibida pero tienen que saber que con ello no hacen daño al PP sino a todos los riojanos y a los funcionarios públicos".

Ante ello, ha continuado Ceniceros, "el PP está orgulloso del legado que dejamos" y "seguiremos vigilantes para que no tiren por la borda el trabajo que hemos conseguido entre todos".

Además, durante su intervención, Ceniceros ha lamentado que el Gobierno del PSOE y sus socios "se centra en hacer oposición a la oposición tal y como lo hacen en muchas de sus intervenciones en el Parlamento, en el Gobierno, en sus redes sociales o en la propia pagina web institucional del Gobierno que representa a todos los rioajnos con un fin totalmente electoralista".

Por tanto, ha continuado, "el Gobierno del PSOE y sus socios confunden todo en beneficio propio y utilizan las instituciones a su antojo para hacer política partidista, algo que queremos censurar y reprochar".

Además, en palabras de Ceniceros, "no ofrecen soluciones sino que generan problemas donde no los había como ha ocurrido en asuntos tan importantes como Educación, con la eliminación del cheque de bachillerato o el transporte escolar. No había problemas y muchos riojanos, ahora, están preocupados".

Para José Ignacio Ceniceros, "este autoproclamado Gobierno del consenso y del diálogo demuestra que ni lo uno ni lo otro".

También ha criticado que en cien días de Gobierno, la presidenta ha pasado de ser "la adalid del feminismo a tratar de esconder los escándalos que supone el nombramiento de Mario Herrera como director general de Participación Ciudadana". Ante ello, ha reflexionado, "cada día que Herrera pasa en el Gobierno de La Rioja, el Ejecutivo de Andreu es menos feminista, menos íntegro y menos honesto".

CONSEJERÍA "JUGUETE"

También se ha referido a la Consejería 'juguete' de Raquel Romero "con diez puestos repartidos en altos cargos y personal eventual". En este sentido ha querido recordar a los riojanos que esta decisión de Andreu "nos cuesta a los riojanos más de medio millón de euros al año". "Éste es el pago del peaje que permite a Andreu ser presidenta del Gobierno de La Rioja", ha lamentado.

Por todo ello y frente a un Gobierno regional "regresivo que mira al pasado y que se ocupa de hacer oposición de la oposición, el PP sigue y va a seguir trabajando con la vista puesta en mejorar el futuro de los riojanos" porque "somos la alternativa ante el paro y la recesión".

Con todo ello, Ceniceros ha asegurado que "controlaremos a este gobierno maniatado por la extrema izquierda e impulsaremos las medidas que la sociedad riojana nos demanda".

"INACCIÓN DE GOBIERNO"

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha criticado que el documento presentado por Andreu para explicar sus cien días de Gobierno y en el que enumeraba 50 medidas "para justificar su inacción" son, en gran parte, "medidas que siguen la estela de las políticas que ya llevaba a cabo el PP (un 70 por ciento) mientras que solo tienen sello socialista aquellas que están relacionadas con engordar la administración o propaganda (30 por ciento)".

Para Garrido, "los grandes agujeros negros del Gobierno de La Rioja son la educación, los datos del paro, de los impuestos y del escaso crecimiento económico" de los que "nada dijo Andreu durante su balance de los cien días de Gobierno".