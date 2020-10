El PP critica que el virus "está fuera de control" en La Rioja por "la funesta gestión del Gobierno regional"

LOGROÑO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de La Rioja, Jesús Ángel Garrido, ha lamentado la situación actual en la que se encuentra la expansión del virus en nuestra comunidad "que está fuera de control" por "la funesta gestión del Gobierno de Andreu".

"Estamos convencidos -ha continuado- de que si la presidenta hubiera trabajado más y mejor y si hubiera tomado las decisiones adecuadas antes, La Rioja no estaría en la situación crítica en la que se encuentra".

Jesús Ángel Garrido ha asegurado que el PP "lleva denunciando esta situación desde hace meses, pero no es un diagnóstico nuestro sino reiterado por asociaciones y colectivos. Si la crítica viene de distintos polos, es que se están haciendo las cosas muy mal".

Para los 'populares', el Gobierno de La Rioja "toma las decisiones tarde y mal". Así, por ejemplo, desde que el pasado jueves se anunció el cribado masivo a los logroñeses en Riojaforum "todos teníamos la convicción de que La Rioja debería restringir la movilidad para reducir el contagio y la extensión del virus y evitar la saturación del sistema público de salud" pero "lo único que ha generado el Gobierno de La Rioja ha sido incertidumbre y desasosiego".

Por ello, ha insistido, "el Gobierno no ha trabajado bien y tampoco lo suficiente" porque "se ha dedicado a otros asuntos". Entre ellos, ha criticado Garrido, "la crisis en su Ejecutivo de este verano y las luchas de poder internas que han vivido".

"Lógicamente esto ha impedido que se trabajara en lo importante", ha afirmado.

También ha criticado que en La Rioja "hemos pasado de vanagloriarnos en que no necesitábamos rastreadores de la UME a solicitar 30 militares para agilizar las labores". Igual ocurre con los test masivos, "el PP lleva hablando de test masivos desde hace meses, pero el PSOE y Andreu se han cansado de repetir que no eran necesarios porque no curaban".

Finalmente, Garrido ha agradecido la labor "de los profesionales sanitarios" aunque ha lamentado que el Gobierno de Andreu "ha perdido una oportunidad para reforzar los recursos humanos del sistema sanitario".

Desde el PP "ya condenamos y denunciamos que no se renovaran los contratos del personal de la primera ola y el PP será el único que en el pleno del Parlamento de este jueves preguntará por la gestión sanitaria. Esperemos que mañana aporten más transparencia para evitar más desasosiego a los ciudadanos riojanos".

CUESTIONES EN EL PLENO:

En otro orden de asuntos, desde el PP abordarán mañana en el Pleno regional "el incumplimiento observado tras aprobar el reglamento de la ley de víctimas de terrorismo" o "la idea de superar los cursos académicos con independencia del número de suspensos" algo que para el PP "atenta contra el compromiso mismo de la educación".

También interpelarán sobre función pública y, en el ámbito de la salud, "llevaremos una moción en donde además de reiterar el pacto por la salud que ya se ofreció durante el pasado pleno volveremos a insistir en la necesidad de realizar una auditoria externa por parte de especialistas independientes sobre la evolución del Covid-19".

También reclamarán al Gobierno regional "que la estación de autobuses de Logroño entre en funcionamiento antes del 1 de junio de 2021" e instarán a que RENFE "reponga los servicios ferroviarios que se han eliminado por la excusa del Covid" y defenderán una PNL en apoyo a la cultura con la creación de un plan específico para apoyar al sector, entre otros asuntos.