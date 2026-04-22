El PP destaca que el Centro de Día de Arnedo duplica "plazas disponibles y cubrirá la demanda actual y la futura"

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LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Día de Arnedo, que entrará en funcionamiento el próximo 1 de mayo tras superar todos los trámites relacionados con la preceptiva concesión de certificados y licencias administrativas, dispone de 40 nuevas plazas, "el doble de las amparadas por la licitación anterior, y cubre tanto la demanda actual como la prevista para los próximos años".

El PP recuerda que el centro consolida el compromiso del Gobierno regional "con las personas mayores y sus familias, garantizando así un servicio público de calidad, cercano y profesional, algo en lo que parece no estar de acuerdo el PSOE riojano a tenor de las desafortunadas declaraciones realizadas hoy por la diputada María Somalo y respaldadas injustificadamente por la alcaldesa socialista de la ciudad".

Frente a este tipo de críticas, "a todas luces infundadas" -según el PP- ya que la puesta en funcionamiento de este tipo de recursos siempre está sujeta al estricto cumplimiento tanto de los plazos como de la normativa en vigor, desde el PP de La Rioja "suscribimos punto por punto uno de los principios básicos que rigen las políticas del Gobierno regional, que establece que invertir en servicios sociales es apostar por la cohesión, la dignidad y el bienestar, especialmente en una comunidad donde el envejecimiento supone uno de los principales retos demográficos que urge afrontar".

GESTIÓN CONJUNTA POR 7,9 MILLONES PARA 2026,2027 Y 2028

El Gobierno de La Rioja adjudicó en febrero el contrato para la gestión conjunta del servicio de esas 40 plazas y de las 119 de atención residencial para mayores dependientes en la contigua residencia Ciudad de Arnedo, a la empresa Senior Servicios Integrales, por 7,9 millones de euros para 2026, 2027 y 2028.

El Centro de Día se ha construido en una parcela contigua a la residencia de personas mayores, sobre una superficie de 879 metros cuadrados, más un jardín de casi 150 metros, y dispone de comedor, salas de descanso, fisioterapia y terapia ocupacional. Su construcción y equipamiento es una actuación que ha contado con financiación de la UE con fondos Next Generation, en el marco de Plan de Recuperación y Resiliencia.

Con este nuevo centro, y diga lo que diga el PSOE tanto en Logroño como en Arnedo, el Gobierno de La Rioja consolida la red pública de recursos residenciales y de atención diurna, asegurando la continuidad y mejora del servicio en la Residencia 'Ciudad de Arnedo' y reforzando su apuesta por un sistema de cuidados moderno, sostenible y centrado en las personas.

Apostar por la desinstitucionalización y garantizar una cobertura adecuada de los servicios en toda la comunidad autónoma, especialmente en las zonas rurales, son algunas de las claves del éxito de las políticas sociales del Gobierno liderado por Gonzalo Capellán, que también está comprometido con la formación continua de los profesionales del sector y con la mejora de la eficiencia en la gestión de los recursos públicos destinados a la dependencia.

Prueba de ello es que el presupuesto del Gobierno de La Rioja para 2026 en políticas sociales supera los 218 millones, con la cifra record de 2.761 euros de inversión por habitante en salud y políticas sociales. Se trata de un esfuerzo presupuestario muy significativo, sostenido en el tiempo, que el Ejecutivo del PP afronta prácticamente en solitario, ya que soporta más del 80% del coste total en dependencia, de ahí la reiterada petición al Gobierno de España para que cumpla la Ley y la cofinancie al 50% como hace en otras comunidades autónomas.

Pese a esta circunstancia, el PSOE riojano sigue cuestionando este acertado y eficiente modelo, ofreciendo datos que no se corresponden con la realidad, puesto que el Gobierno es extremadamente escrupuloso en todo lo referido a plazos, normativa y ejecución presupuestaria.

Recordamos al PSOE riojano que en el ámbito de la dependencia, la apuesta por el modelo de cuidados centrados en las personas se traduce esta legislatura en el incremento de 200 plazas más de residencias; en la construcción, equipamiento y reforma de los centros de Arnedo, Calahorra, Lardero, Ezcaray, Aldeanueva, Baños y la residencia de ASPACE; en el histórico aumento del precio por plaza para cuidados de larga duración, tanto en centros de día (sube un 35%) como en residencias (con un incremento del 23%), o en proyectos como el iniciado en las residencias de mayores con la coordinación entre el nivel sanitario y el social, con óptimos resultados para los residentes.

Todas estas circunstancias posicionaron a La Rioja a finales de 2025 como la quinta comunidad autónoma con menos lista de espera en dependencia de toda España: 174 días frente a la media nacional de 341 días.

"Si algo ha demostrado el Partido Popular en estos casi tres años al frente del Ejecutivo regional es su empeño por garantizar la atención de todas las personas en situación de dependencia. Para ello, las medidas puestas en marcha durante la legislatura mejoran la calidad de vida de las personas dependientes mediante un sistema de atención integral, fomentan la integración de la atención social y sanitaria y promueven la inclusión social de personas mayores y discapacitadas", finalizan desde el PP.