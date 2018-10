El PP exige que se "cumpla" la licitación de la Ronda Sur "inmediatamente"

Publicado 31/08/2018 14:06:50 CET

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Organización del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas, ha exigido hoy que se "cumpla" la licitación de la Ronda Sur "inmediatamente".

Cuevas ha ofrecido una rueda de prensa junto al portavoz del Grupo Parlamentario del PP, Jesús Ángel Garrido, en la que ha creído que, en relación a la Ronda Sur, "el Gobierno de Sánchez debe empezar a hablar a través del Boletín Oficial del Estado".

"No hay ningún obstáculo para que el Gobierno Socialista continúe con la tramitación de la Ronda Sur de Logroño y proceda a lo que es urgente y necesario e imprescindible: la licitación de la obras", ha añadido.

Cuevas ha calificado como "excusas" las explicaciones de la Delegación del Gobierno de La Rioja, acerca de que aún eran necesarios trámites.

El vicesecretario de Organización del Partido Popular de La Rioja ha emplazado a los dirigentes socialistas a "no ponerse la venda antes de provocarnos a todos una herida", dado que ha creído que "sería una gran herida para todos los riojanos que no se licitasen estas obras y no comenzaran lo antes posible".

Por su parte, Garrido ha insistido en que "no existen motivos para retrasar la licitación de esta obra" y ha deseado que se mantenga "la unidad de acción de todas las formaciones políticas" puesta de manifiesto en el acuerdo de infraestructuras del Parlamento de La Rioja.