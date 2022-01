El PP exige "hechos y ayudas urgentes" tras crecidas del Ebro: "El mayor pedrisco es la llegada de Sánchez al Gobierno"

"Más que proteger y defender a los agricultores, el Gobierno del PSOE se dedica a atacarles", ha reflexionado Ana Lourdes González

LOGROÑO, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La senadora del PP de La Rioja, Ana Lourdes González, ha asegurado que aunque "las tormentas y crecidas son perjudiciales para el campo riojano, los mayores pedriscos que han sufrido los agricultores han sido las llegadas de Sánchez y Andreu a los Gobiernos porque son dañinos". Además, les ha exigido "hechos", ayudas "urgentes y necesarias" y que el Ejecutivo regional apruebe una línea compatible con las de Agricultura, abierta los doce meses del año.

Ana Lourdes González ha comparecido en rueda de prensa junto a la diputada autonómica, Noemí Manzanos, para dar a conocer algunas de las medidas presentadas tanto en el Senado como en el Parlamento riojano tras las inundaciones y crecidas que se han producido en nuestra comunidad en 2021.

Como ha explicado González, "2021 fue un año nefasto para los agricultores riojanos; han visto cómo se incrementaban los costes de producción y se reducían los precios de los productos y también cómo las decisiones de los gobiernos socialistas les han afectado negativamente porque no cuentan con el sector y actúan de espaldas a sus problemas y reivindicaciones".

"Más que protegerles y defenderles, el Gobierno del PSOE se dedica a atacarles", ha reflexionado Ana Lourdes González.

Además, y como ha continuado, "si a estas malas decisiones les sumamos los fenómenos meteorológicos, el resultado es una situación muy preocupante para los agricultores riojanos".

DAÑOS TRAS LA BORRASCA 'BARRA'

En este punto, la senadora del PP ha explicado algunas de las crecidas de los ríos que se han producido en La Rioja el pasado 2021, como las ocurridas en diciembre por la borrasca 'Barra' que causaron "importantes inundaciones y daños en cultivos e infraestructuras al desbordarse el Ebro".

"Muchos han perdido cosechas, han sufrido importantes daños y se sienten abandonados por el Gobierno socialista porque no les llegan ni las ayudas ni las reparaciones. Los agricultores no aguantan más y no quieren promesas, ni visitas 'express', ni palabras huecas, quieren hechos".

PETICIONES EN EL SENADO Y EN EL PARLAMENTO REGIONAL

Tras más de un mes "sin respuestas", ha continuado, "hemos pedido al Gobierno de España -a través del Senado- que se nos facilite la copia de todas y cada una de las solicitudes de ayudas presentadas por La Rioja como consecuencia de las inundaciones del mes de diciembre de 2021".

Además "también queremos que se nos entregue un informe detallado sobre la situación en la que se encuentran dichas solicitudes para ver el daño real y cómo está actuando el Gobierno de España". También "queremos saber cuándo tienen previsto ayudarles o cuántas ayudas han recibido ya los afectados o si los agricultores deberán esperar durante meses a recibirlas".

Como ha reconocido González también "hemos preguntado por las ayudas que han solicitado los Ayuntamientos riojanos afectados para reparar caminos y las infraestructuras agrarias que se han visto dañadas, cuántas se han concedido o rechazado y si tienen previsto limpiar los cauces de los ríos para evitar nuevas inundaciones".

A nivel regional, por su parte, Noemí Manzanos ha informado de que en el Parlamento riojano preguntará si el Ejecutivo de Andreu tiene previsto abrir alguna línea de ayudas donde "los agricultores puedan ir una vez ocurran estas situaciones".

"En otras comunidades, como Navarra, existen estas líneas de ayudas y beneficios fiscales pero aquí nada de nada. Los riojanos tienen que seguir esperando a que Andreu y la consejera de Agricultura, Eva Hita, quieran hacer algo y, ante ello, desde el PP hemos registrado una propuesta para instar al Gobierno de La Rioja a que apruebe una serie de ayudas que vayan dirigidas a ayuntamientos, agricultores o a comunidades de regantes, que sean compatibles con las que pueden llegar desde Agricultura y que estén abiertas siempre de manera que en los 12 meses del año se pueda acudir en el mismo instante en el que se sufren los daños".

"Son ayudas urgentes y necesarias porque cada vez son más frecuentes estos daños", ha indicado. Además, ha finalizado, también instarán para que "cualquiera de los organismos con competencias reparen y refuercen las cotas y diques de contención y limpien los ríos".