El PP lamenta que la actual legislatura "será perdida" para el proyecto del soterramiento: "Es la gran mentira del PSOE"

LOGROÑO, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha lamentado que "la actual legislatura será perdida" para el proyecto del soterramiento de Logroño. A juicio de los populares se trata de "la gran mentira del PSOE y no les puede salir gratis; nos mintieron con la firma del nuevo convenio, la estación de autobuses sigue cerrada, no podemos avanzar en las siguientes fases y tampoco se pueden vender los terrenos".

Así de firmes se han mostrado el diputado nacional del PP de La Rioja, Javier Merino, el diputado autonómico, Carlos Cuevas, y el portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Logroño, Conrado Escobar, quienes se han referido al presente y al futuro del soterramiento que han definido como "el mejor proyecto de los últimos 20 años para Logroño y que está parado".

En primer lugar, Conrado Escobar ha explicado que "pese a la aparente actividad, el proyecto está empantanado" porque "la estación de autobuses sigue sin abrir tras más de dos años. La única novedad es que cuenta con un rótulo pero no se acelera la apertura, algo incomprensible porque es una inversión muy importante y necesaria para la ciudad".

Además, ha vaticinado, "las obras del nudo de Vara de Rey no van a acabar antes de junio de 2023. Aparte de los trastornos e incomodidades que las obras van a generan para Logroño". Como ha explicado, "ahora comienza la fase más crítica de la obra que durante seis meses cerrará al tráfico Vara de Rey con las consecuencias que eso supone".

Escobar también se ha referido a las obras de la subestación eléctrica de Cascajos, "dicen que es un éxito pero lo cierto es que es un fracaso para el Ayuntamiento porque suponen no solamente 5 millones de euros de inversión sino que la estación se quede donde está, cuando la propuesta del PP para evitar trastornos era desplazar la subestación al otro lado de la circunvalación".

"NUEVO FIASCO DE LA GESTIÓN SOCIALISTA"

Por su parte, Carlos Cuevas se ha referido "al nuevo fiasco de la gestión socialista a todos los niveles; nacional, autonómico y local".

"No terminan la fase I, y con respecto al suelo residencial no se ha hecho nada. El convenio preveía enajenarlo para construir viviendas y financiar la inversión multimillonaria que se ha hecho y rentabilizar el esfuerzo pero hay que hacer los deberes, algo que no ha hecho el PSOE".

En este punto, Escobar ha vuelto a tomar la palabra para asegurar que preguntará a Hermoso de Mendoza sobre los trámites que ha realizado el Ayuntamiento "para hacer posible dicha enajenación".

Finalmente, Cuevas ha dicho "el Gobierno dice que están comprometidos pero los compromisos del PSOE ya vemos que no sirven para nada".

"HAN DECIDIDO METERLO EN UN CAJÓN POR TENER LA FIRMA DEL PP"

También ha tomado la palabra el diputado nacional, Javier Merino, quien ha explicado que el proyecto del soterramiento nació en 2002 y ha sido firmado por diferentes gobiernos pero ahora "nos encontramos ante el gobierno del PSOE de Sánchez, Andreu y Hermoso de Mendoza que no hacen nada solo porque este proyecto tiene la firma del PP".

Por ello, continua, "han decidido meterlo en un cajón". Además, ha recordado, hace más de un año, el 17 de febrero de 2021, la delegada del Gobierno en La Rioja "se comprometía a la firma del nuevo convenio del soterramiento pero a día de hoy no sabemos nada porque les da lo mismo el soterramiento y que los riojanos o logroñeses hayamos asumido el 66 por ciento de las obligaciones financieras de los préstamos cuando solo nos correspondía el 50 por ciento".

El nuevo convenio -ha explicado- "debería haber repartido ese esfuerzo por partes iguales y tenía que estar firmado pero no se ha oído nada del nuevo convenio por parte del PSOE. Nosotros ya nos temíamos que era un anuncio más porque siempre mienten, son unos embusteros".

Como ha explicado, la actual secretaria general del PP, Cuca Gamarra, llevó al Congreso una PNL para la firma del nuevo convenio que se aprobó por todos los grupos menos por el PSOE. "Esa PNL que es un mandato no se ha cumplido, les da lo mismo, nos han mentido desde hace un año, no tenemos convenio, no podemos avanzar en las siguientes fases, no se pueden vender los terrenos, la estación no se abre... es la gran mentira del PSOE en La Rioja".

Por todo ello, ha finalizado, "será de nuevo el PP en el Gobierno de España, en la comunidad autónoma y en el Ayuntamiento el que vuelva a reiniciar la gran obra de nuestra comunidad".