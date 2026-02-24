PP de Logroño acusa a PSOE de "buscar barro y mentira" con "insinuaciones" sobre Plan "serio y garantista" de Vivienda

LOGROÑO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal del PP de Logroño ha acusado este martes a sus homólogos socialistas de "solo buscar barro y mentira" con "insinuaciones" sobre el Plan "serio y garantista" de Vivienda de la ciudad, y, en concreto, sobre la adjudicación de VPO.

"Los únicos que tienen que dimitir son los dirigentes del Partido Socialista", responden los 'populares' además a la petición reiterada esta misma mañana en comparecencia ante los medios por parte del portavoz del PSOE Luis Alonso, que ha considerado "inviable la continuidad" de la edil de Vivienda, Patricia Sáinz.

Para el PP, tras estas declaraciones, "estamos ante un ejercicio permanente de desvergüenza política que lo único que pone de manifiesto es su incapacidad para dar solución a los problemas de la ciudadanía: no hicieron nada en Logroño, ni en La Rioja ni están haciendo nada desde el Gobierno de España".

"Es por ello que, ante un plan serio y garantista como el presentado por el Gobierno del Partido Popular solo buscan el barro y la mentira con insinuaciones que no tienen nada que ver con la realidad y que no son capaces de demostrar", aseguran.

Insisten desde el PP que "las garantías en la adjudicación de vivienda protegida se están cumpliendo estrictamente".

Y repasan que "los adjudicatarios deben estar obligatoriamente inscritos en el IRVI y cumplir todos los requisitos legales; además, los contratos son visados y fiscalizados por la Consejería de Vivienda, que es quien garantiza también el cumplimiento de las reservas legales para personas con discapacidad y otros colectivos".

"Sin esos controles, sencillamente no puede otorgarse la calificación de VPO", aseguran los 'populares', que apuntan que "la realidad es clara: no ha existido ninguna adjudicación "a dedo" de las características que denuncia el PSOE".

Argumentan que "frente a la política de descarte que practicaron durante años, dejando a muchos logroñeses sin oportunidades reales de acceder a una vivienda, este equipo de Gobierno está impulsando vivienda protegida, poniendo suelo en uso y generando soluciones reales".

"Resulta irresponsable actuar como auténticos trileros políticos, manipulando y confundiendo con un asunto tan sensible como la vivienda. Frente al ruido, los hechos: hoy en Logroño se construye vivienda protegida, se cumplen todas las garantías legales y se trabaja para que más logroñeses puedan acceder a una vivienda digna", finalizan desde el PP.