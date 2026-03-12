El PP de Logroño afirma que la Biblioteca Rafael Azcona "mantiene su programación"

LOGROÑO 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP de Logroño garantiza que la Biblioteca Rafael Azcona "mantiene su programación" a pesar de las afirmaciones que esta mañana ha realizado el PSOE en rueda de prensa.

"Ha cambiado el concejal, pero la actitud del Partido Socialista se mantiene inalterable", afirman desde el PP.

"Hoy ha sido el turno de Carmen Urquía, quien fiel al estilo de su grupo municipal ha planteado una serie de recortes en las actividades de la Biblioteca Rafael Azona sin poner un solo ejemplo de actos eliminados".

El PP garantiza que el programa de la biblioteca "no solo no se ha visto reducido, lejos de esta realidad, y gracias a una iniciativa del Partido Popular como el 'Año Azcona', el propio centro hospedará varias actividades en este marco, sin ir más lejos, la semana que viene con los talleres de guion para escolares".

"Reiteramos la exigencia democrática de oposición responsable que tan desatendida tiene el PSOE de Logroño; si no es por respeto a la democracia, que sea por respeto a los logroñeses, a quienes mienten cada semana en busca de polarización y enfrentamiento".