El PP de Logroño responde a críticas de PSOE: "El Partido Popular no necesita lecciones en igualdad"

LOGROÑO, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

"El Partido Popular no necesita lecciones en igualdad". Ha sido la respuesta de los 'populares' en el Ayuntamiento de Logroño a las críticas vertidas esta misma mañana por la edil socialista María Marrodán, que ha afeado al PP no haber avanzado en igualdad en esta Legislatura e incluso, "haber asumido las políticas de la ultraderecha" en este ámbito.

A través de un comunicado, el PP afirma que "avanza en políticas de Igualdad", y lamenta que "el PSOE solo pretende confundir con la crítica y el titular fácil".

"Las políticas de igualdad están más presentes que nunca: desde el inicio de la Legislatura este equipo de Gobierno, junto al Grupo Logroño por la Igualdad y más de 75 entidades, trabaja con rigor, consenso y hechos concretos en la sensibilización, la educación en igualdad y la lucha contra la violencia de género", aseguran desde la formación.

Critican, por contra, "el último movimiento del PSOE, que habida cuenta de la imposibilidad de hacer una oposición seria contra las políticas de igualdad del Gobierno del Partido Popular, se ven obligados a alinearnos con otras formaciones políticas para buscar la crítica fácil".

"Las políticas de igualdad del Gobierno de Logroño son las del Partido Popular, sin ataduras ni pleitesías a ningún grupo político, ni a VOX, ni al PSOE. Nosotros creemos en la igualdad entre hombres y mujeres y así la defendemos, sin complejos, con educación, formación, prevención y asistencia", finalizan los 'populares'.