El PP recalca que 'Pactos con Ñ' de Logroño "no tienen ni trampa ni cartón" y pide al PSOE que reconsidere su ausencia

LOGROÑO, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del PP en el Ayuntamiento de Logroño, Miguel Sáinz, ha recalcado este lunes que los 'Pactos con Ñ', impulsados desde el Gobierno local, "no tienen ni trampa ni cartón" y que servirán "para esta Legislatura y para las siguientes", de la mano de los grupos políticos.

Por ello, ha pedido al PSOE que reconsidere su ausencia de los encuentros que, a lo largo de la mañana de hoy, el resto de los portavoces municipales han mantenido con el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la concejala del Área de Pleno y presidenta del mismo, Leonor González, para avanzar en la definición de estos acuerdos.

"Primera reunión del alcalde de Logroño, no olvidemos un alcalde con una mayoría absoluta que quiere pactar para esta Legislatura y las siguientes. Primera reunión del alcalde con los portavoces de los demás grupos políticos. Una reunión, bajo el punto de vista del Grupo Popular, positiva. El alcalde ha transmitido a todos y cada uno de nuestros grupos la forma, el procedimiento y la enumeración y una propuesta de orden para comenzar a debatir pacto a pacto", ha dicho Sáinz.

Ha añadido que "tenemos 'Pactos con Ñ' de Logroño que van a servir no solo para guiar elementos principales de esta Legislatura, sino incluso de las siguientes, y bajo nuestro punto de vista comenzamos un camino de la mano de todos los grupos políticos".

Un camino, ha reseñado el portavoz 'popular', "haciendo ruta para dotar a Logroño de unos instrumentos que, más allá de estos cuatro años, puedan servir para marcar de forma segura, de forma contundente, tranquilizadora, clarificadora, grandes retos de ciudad, como la seguridad, como la igualdad, como infraestructuras, como barrios y distritos o como comunicaciones, esa es la línea a seguir".

Por ello, ha valorado que "el alcalde, desde su discurso de investidura, dejó bien claro que es un alcalde con mayoría absoluta, pero que va a gobernar por y para todos, ésta es la manera", a lo que ha sumado que "además, que la reunión ha tenido contenidos".

"Si queremos hacer de los pactos un instrumento realmente eficaz y que perdieron durante muchos años, hay que hacerlos con un proceso participativo de abajo arriba, es decir, sentarnos con los vecinos, con todos los interesados, profesionales, tercer sector, entidades de todo tipo", ha explicado.

Y, en ese consenso, "plantearles como Corporación, como grupos políticos, como partidos políticos, qué propuestas, qué alternativas, qué modelos queremos en esas materias para los próximos años, intentar consensuarlas al medida de lo posible con ellos, mejorar nuestras propias propuestas y, finalmente, cerrar unos pactos que sean históricos y valgan para que el Gobierno tenga ruta clara, sencilla y constructiva los próximos años".

Sobre las críticas a estos 'Pactos con Ñ' de la portavoz de IU-Podemos, Amaya Castro, y la ausencia del PSOE de las reuniones, Miguel Sáinz ha asegurado que "en estos cien días yo no veo muchas medidas tomadas de forma unilateral o rompiendo consenso por parte de este equipo de Gobierno, salvo el carril bici de Avenida Portugal, que venía nuestro programa electoral claramente determinado y que entendemos era una medida necesaria y desde un punto de vista de movilidad, razonable".

En sus palabras, "todo lo demás han sido medidas de puesta en marcha de instalaciones como el centro de autobuses o como el CCR esta semana, que han sido de continuidad y también de demostrar que, en un tiempo razonable, se podían llevar a cabo políticas que durante los últimos cuatro años el Partido Socialista ha dejado adormecidas o dormidas".

Por eso, se ha mostrado "preocupado" por la ausencia del PSOE no solo en estas reuniones, sino también en otros momentos como la apertura de la estación de autobuses, y confiemos en que este próximo viernes esté en la apertura del CCR, para, de alguna forma desentonar y buscar un protagonismo en el 'no', cuando lo que debe hacer es confiar en la actitud del alcalde, prestarle oídos y sentarse con nosotros y todos los demás grupos políticos y los vecinos a un proceso absolutamente constructivo".

Así, el portavoz del PP ha insistido en que "yo no veo en este movimiento nada de marketing, nada vacío, sino todo lo contrario, un alcalde con mayoría absoluta no necesitaría entrar en estas dinámicas de pacto serio y riguroso con la oposición, pero lo quiere hacer desde el convencimiento de que los grandes temas deben estar pactados y además pactados no solo entre los grupos políticos, sino con los vecinos".

"No hay ni trampa ni cartón. Quien no quiera entenderlo y quiera ver solo marketing político se equivocará. El alcalde y el Grupo Popular, como los demás grupos, esperan que el Partido Socialista medite y reconsidere su actual posición. Creo que el propio portavoz del Grupo Socialista no ha dado su ausencia de hoy como un portazo definitivo a los pactos y que vuelva a este entorno negociador, a este entorno de consenso que, repito, no solamente es con grupos políticos, sino también con los logroñeses y logroñesas", ha concluido Miguel Sáinz.