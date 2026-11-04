El PP rechaza las enmiendas a la totalidad de los distintos grupos mientras la oposición le pide "solucionar" problemas

El pleno ha comenzado con un minuto de silencio por el accidente en Urda - PARLAMENTO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Maiso, ha rechazado hoy las enmiendas a la totalidad presentadas por los distintos grupos parlamentarios, mientras la oposición le ha pedido "solucionar" los problemas de los riojanos.

La sesión ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Urda el pasado 28 de octubre, en el que murieron 69 personas, entre ellas una riojana.

Tras ésto, el consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, "con el corazón aún roto" por el accidente ha defendido los proyectos de ley elaborados por el Gobierno riojano para los presupuestos, y las medidas fiscales, del próximo año.

Un presupuesto de "certezas", ha dicho, que "define las prioridades", dado que tres de cada cuatro euros se dedican "a los pilares del Estado de Bienestar", esto es, los servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales. Un presupuesto que, sin embargo, ha sido rechazado por todos los grupos políticos salvo el PP.

Durante el debate, la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos-IU, Henar Moreno, se ha referido a la huelga general, convocada para el próximo 11 de noviembre, dado que, ha explicado, la enmienda a la totalidad presenta por este grupo tiene "las mismas razones", que "no sirven para resolver los problemas de la gente".

"Ustedes tienen claro a qué intereses siguen", ha dicho considerando que los proyectos presentados por el Gobierno 'popular' de Capellán "no sirven para garantizar unas condiciones de vida dignas para los trabajadores y trabajadoras".

Entre los motivos para rechazar los presupuestos ha señalado cómo plantean "intervenir en la vivienda por el lado de la oferta", lo que, ha visto, "la va a supeditar al mercado". O que se incrementa más lo dedicado a la educación concertada que a la pública.

"Sólo ha nombrado a los trabajadores para hablar de esfuerzo", le ha espetado a Domínguez considerando que es "más moderado" que su "lider", Alberto Núñez Feijóo "que habla de sacrificio".

Ha pedido a los diputados 'populares' que tengan "empatía y salgan a las calles" el 11 de noviembre porque "este parlamento no puede seguir ajeno a lo que se mueve en las calles, a las maricarmen".

Por tanto, ha pedido la devolución de los presupuestos (con su enmienda a la totalidad), igual que el portavoz de Vox, Ángel Alda, aunque con distintos motivos.

Alda se ha mostrado convencido de que son los últimos presupuestos que presenta el PP en solitario, con mayoría absoluta, viendo seguro un futuro gobierno con su partido.

"No compartimos la visión de un crecimiento moderado de la economía", ha dicho refiriéndose a la desaceleración del último informe del BBVA. A Vox, ha visto, le sobran los motivos para rechazar unos presupuestos que "no resuelven los problemas de los ciudadanos".

En este sentido, ha citado la falta de criterio de arraigo en las ayudas públicas, así como de la prioridad nacional en el acceso a la vivienda publica; el elevado gasto político; una deuda pública insostenible; indecisión en la defensa de la familia; y abandono del campo.

"La economía riojana no va bien y hoy hay más paro que con los socialistas; el comercio está en peligro; y la pobreza sube", ha dicho pidiendo a los 'populares' que "salgan a la calle y pregunten a la gente". En definitiva, ha visto que los presupuestos "no ofrecen un rumbo claro".

Tanto Alda como Moreno han tenido palabras para las personas afectadas por el accidente en Urda; así como para el nuevo consejero de Educación, Miguel Ángel Fernández. Una tónica que ha seguido el portavoz del PSOE, Javier García o la 'popular', Cristina Maiso.

Con respecto a las cuentas, el socialista ha visto una "burla" en los presupuestos. La Rioja, ha considerado, no necesita unas cuentas más altas (algo que, ha recordado, ocurre sobre todo por la financiación estatal) porque "la clave no es que crezca, sino para qué crece".

Ha señalado que la cifra que recibe del Gobierno central se usa para "una rebaja de impuestos a los que más tienen"; y se ha referido al precio de los comedores escolares, a la cabeza en España.

"En vivienda crece el presupuesto pero bajan las ayudas a inquilinos y las de emergencia", ha dicho. Ha sumado una "amnistía fiscal de facto" que hará que "los aplausos por la bajada de impuestos se conviertan en reivindicaciones futuro" resaltando que "sin justicia fiscal no hay justicia social".

Ha considerado que se "ningunea" el Hospital de Calahorra; que hace falta más educación publica, que los salarios sean dignos; y que es necesario dinamizar la política industrial. Por tanto, ha pedido que se "retiren" porque no garantizan un "futuro próspero".

Distinta ha sido la apreciación de Maiso que, además, ha visto que el resto de grupos habían desarrollado mítines. Ha clamado ante el hecho de que se pidan la devolución de los presupuestos más altos y más sociales, además de ser "el más inversor".

"Más allá de los datos significa que nuestra tierra vuelve a caminar por la senda de la estabilidad", ha resaltado contrastando con el hecho de que el Gobierno central no ha sido capaz de sacar adelante presupuestos.

Ha rechazado que los presupuestos de La Rioja "crezca gracias al Gobierno de España", señalando que se trata impuestos "que pagan los riojanos y se devuelven a La Rioja".

También ha resaltado que "bajar los impuestos no debilita los servicios públicos", indicado que se ha recaudado más del IRPF. Y ha ensalzando que La Rioja es la comunidad con menos espera en el médico especialista.

"Crecemos, recaudamos más con menos impuestos y lo hacemos sin hipotecar el futuro de los riojanos", ha clamado considerado que el resto de grupos no presentan alternativa. "Y devolver un presupuesto sin alternativa sólo paraliza las inversiones", ha dicho.

Por eso, ha rechazado las enmiendas a la totalidad, que abocarían, ha visto, a una prorroga de los del año anterior y echarían por tierra el acuerdo con los profesionales del Servicio Riojano de Salud; y ha ensalzado una cuentas que aumentan el gasto sanitario por habitante y "refuerzan" la Atención Primaria.

Ha citado más apoyo a la universidad; 26 millones para nuevas infraestructuras educativas; crecimiento de más de un diez por ciento de los Servicios Sociales; y duplicación del de Vivienda para finalizar las 126 viviendas sociales o seguir con el Plan Revive.

Los presupuestos, ha visto, no son sólo cifras sino suelo industrial; un aumento de las inversiones reales; y ejecución. "Las obras se concluyen y la inversión crece año tras año", ha clamado.

Ha anunciado su voto en contra y, a la vez, ha tendido la mano para el proceso de enmiendas parciales, que comienza tras el pleno de hoy y supondrá que los grupos pueden realizar aportaciones al presupuesto para que sean debatidas y aprobadas, o no.