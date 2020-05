El PP reclama al Gobierno riojano que "diga la verdad" sobre los fallecimientos en cada residencia

LOGROÑO, 4 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular de La Rioja, Alberto Bretón, ha reclamado al Gobierno regional que "diga la verdad" sobre el número de personas fallecidas en cada residencia de personas mayores por coronavirus, y los contagios en las mismas, así como que "asuman responsabilidades" por la "nefasta gestión" en estos centros.

En comparecencia de prensa, realizada por streaming, Bretón ha indicado que "ha pasado lo peor de la pandemia, si bien aún sigue vigente", por lo que "es momento de analizar la gestión del Gobierno riojano en relación a las residencias de personas mayores".

Ha recordado que, hasta el momento, han fallecido 192 residentes, lo que supone "el 57 por ciento de muertos en la Comunidad", y en relación a la tasa por plazas en estos centros supone "casi 7 fallecidos por cada 100 residentes", siendo por ello "uno de las peores, sino la peor tasa de las Comunidades Autónomas".

Para Bretón estos datos "demuestran que las residencias de ancianos han sido uno de los focos donde más se ha desarrollado la enfermedad, con resultado de muerte". En este punto, ha lamentado que "ni la Consejería de Servicios Sociales, ni la de Salud fueron conscientes desde el principio que los residentes eran los más vulnerables de la pandemia, por lo que actuaron tarde".

PRIMERA "GRAN MENTIRA"

De hecho, ha asegurado que expertos "llamaron la atención sobre las residencias", pero el Gobierno de La Rioja, el 18 de marzo, "cuando ya se habían adoptado medidas sostenía públicamente que había pocos casos en las residencias y que estaban controlados, siendo por tanto la primera gran mentira", porque "después se pudo comprobar días posteriores que hubo un gran número de fallecimientos" en estos centros.

Bretón ha indicado que "esta negligencia del Gobierno de La Rioja dio lugar a que no se realizasen pruebas diagnósticas a residentes y trabajadores, que provocó un contagio de manera exponencial, así como que se dotase a los trabajadores de medidas de protección adecuadas, ni se tomasen medidas de separar a las personas contagiadas".

El secretario general del PP ha criticado, además, que "en los peores momentos de la pandemia, hasta el 7 de abril, no se derivaron a residentes a centros hospitalarios, dejando que falleciesen en residencias, que no son centros sanitarios sino residenciales".

Ha recordado que, entre el 2 y el 6 de abril, el Ministerio de Sanidad trasladó a las Comunidades "un documento que indicaba que no se podía excluir a los pacientes de tratamientos sanitarios por razón de la edad, que era anticonstitucional".

A partir de ese momento, y ante las criticas del PP, de familiares, de sindicatos y de la Asociación 'Lares', el Gobierno riojano "hizo un apagón informativo, ocultar los datos de manera intencionada, y el portavoz del Gobierno se negó a dar datos de residencia por residencia"

Cree Bretón que es porque en algunos centros "los datos son escandalosos", hasta el punto que "en alguna hasta el 20 por ciento de sus residentes ha muerto por el COVID-19".

Además, ha señalado que el Ejecutivo riojano "modificó los criterios para computar contagiados en residencias", algo que "es una manipulación, porque no nos quieren decir la verdad, y mentir sobre la incidencia real en las residencia y así ocultar la negligente actuación".

Bretón ha apuntado que las consejeras de Servicios Sociales y de Salud, Ana Santos y Sara Alba, "se han intentando echarse la responsabilidad una sobre otra e intentar confundir". En este sentido, ha apuntado que "no son 2 las residencias públicas, sino que son 8, porque hay 6 de ellas que están en régimen administrativo de concesión, gestionadas por entidades privadas". Además, ha concluido, que desde el 21 de marzo "toda la responsabilidad, incluso de las privadas, es del Gobierno de La Rioja por la asunción que hizo el Gobierno de España, derivándolo a las Comunidades Autónomas".

PRÓRROGA ESTADO DE ALARMA

Por otra parte, Bretón preguntado acerca de las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, sobre que no tiene sentido prorrogar el Estado de Alarma, ha indicado que "la posición del PP de La Rioja va en consonancia con la posición nacional".

No obstante, ha señalado que "lo que es evidente que por parte del Gobierno de España no se hablado con las Comunidades Autónomas, ni con los grupos políticos". "Cuando se dice que se toman medidas de forma pactada y coordinada no es cierto, porque se toman de manera unilateral", ha añadido, para a continuación señalar que Pedro Sánchez "debe dar respuesta a las dudas que se están planteando".